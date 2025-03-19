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Ани Лорак так и не вернулась в РФ после тайной свадьбы - что произошло

Элина Чигис
19 марта 2025, 13:04
304
Ани Лорак задержалась за границей.
Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Ани Лорак проводит медовый месяц на Мальдивах
  • Предательница поделилась с поклонниками, что она там делает

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, недавно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку на Мальдивах.

Как стало известно из соцсетей предательницы, она не вернулась в Москву после церемонии, а осталась отдыхать на островах и поделилась этим с поклонниками.

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Кстати, официально брак Лорак и Виджраку был заключен в Испании в 2023 году, а на церемонии на Мальдивах не было никого из родных. Все же поздравить пару прилетели брат запроданки и дочь испанца, а вот единственная дочь Лорак не смогла присутствовать.

Ани Лорак на Мальдивах с мужем
Ани Лорак на Мальдивах с мужем / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Отметим, первая свадьба певицы с Муратом Налчаджиоглу была пышной, на ней было 200 гостей, но в этот раз она решила сделать все иначе.

Медовый месяц Ани Лорак
Медовый месяц Ани Лорак / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

"Я мечтала об этом, но не думала, что это может быть так сказочно. Я просто однажды сказала, что хотела бы выйти замуж на Мальдивах. Я всегда видела эту картинку, всегда представляла себе, но это было что-то из сферы dream never happens", – объясняла предательница.

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу
Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу / фото: скрин видео

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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