Юрий Антонов, который поддерживает войну, жалуется на серьезное ухудшение здоровья.

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Юрию Антонову стало плохо в РФ / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

О чем сообщил путинист Антонов

На какие проблемы он жалуется

Российский престарелый певец, который вот уже несколько десятков лет не исполняет новые песни, а "живет" за счет старых, - Юрий Антонов имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Как пишут российские пропагандисты, у Антонова серьезно ухудшилось здоровье. Сообщается, что у артиста вновь возникли боли в ногах. Ситуация обострилась настолько, что не обошлось без помощи врача.

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Ситуацию прокомментировал близкий друг музыканта Владимир Ильичев. Он рассказал, что врачей пришлось вызывать из-за травмы, которую получил Антонов.

"У него возможности физической нет. Он очень переживал, потому что такие вещи посещает обычно и поддерживает. Но к сожалению, так получилось, что у него случилась травма, не смог он приехать. У него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно. У него там идет ремонт сейчас, помещения ремонтирут. Пошел по лестнице, подвернул. Врачей ему вызвали. Я думаю, обойдется все", — поделился Ильичев.

Юрий Антонов жалуется на здоровье / Известия

У Антонова - это не первые неприятности со здоровьем. Он перенес три операции. В результате хирургических вмешательства ему полностью заменили сустав. После этого Антонов жаловался, что испытает жуткие боли

"Боли страшные, нога болит, а врачи ничего не говорят. Только, что надо реабилитацией заниматься. В нее много всего входит: разные упражнения, занятия на тренажерах, лазеры какие-то… В общем, все такое. Я выполняю все предписания", — рассказывал музыкант.

Старый Антонов унизил певицу Алсу / Коллаж Главред, скриншот видео

Лечение Антонов проходил в Европе. Операцию по замене сустава ему сделали в Австрии, а затем певец вынужден был снова отправиться за границу — на реабилитацию.

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