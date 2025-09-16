Укр
Будет кровь, пот, грязь: как исполнитель хита "Червона рута" узнал о мобилизации сына

Кристина Трохимчук
16 сентября 2025, 14:20
Украинский певец Василий Зинкевич до последнего не знал о решении сына.
Василий Зинкевич
Василий Зинкевич с сыном - как отреагировал на мобилизацию в ВСУ / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Сын легендарного украинского певца Василия Зинкевича, исполнителя хитов "Балада про мальви", "Червона рута" и "Я піду в далекі гори", поделился реакцией отца на его мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины.

Василий Зинкевич-младший рассказал Hromadske, что до последнего не говорил отцу о своем решении и даже не поднимал такую тему, поэтому не знал, как тот воспримет его желание защищать страну.

"Я думаю, что ему не хотелось об этом говорить. А я сам молчал - учитывая его возраст, чтобы не навредить отцовскому здоровью. Я очень переживал, как он воспримет мою мобилизацию по факту. А он сказал: "Я тобой горжусь", - поделился Василий.

Василий Зинкевич
Сын надевает Василию Зинкевичу награду "Национальная легенда Украины" / фото: Офис президента

Военнослужащий отметил, что его отец по натуре пацифист и воспитывал детей с мыслью, что все люди равны. Хотя после выступления на советской "Песне года-71", где Зинкевич вместе с Назарием Яремчуком исполнил "Червону руту", ему предлагали переехать в Москву, певец категорически отказался. Легендарный артист даже не мог предположить, что начнется война, террористическая РФ будет бомбить его родной Луцк, а сыну придется идти на фронт.

"Отец служил срочную в советской армии. Думаю, что он там пережил определенную психологическую травму, потому что никогда не поощрял нас к срочной службе. Я еще в школе в Луцке прошел какую-то медицинскую комиссию, получил приписное свидетельство в местном военкомате, но потом стал студентом, срочная служба как-то отсрочилась и в конце концов так и не состоялась", - рассказал Василий.

Василий Зинкевич
Василий Зинкевич с Президентом Украины Владимиром Зеленским / фото: Офис президента

Зинкевич-младший также поделился деталями службы на фронте, отметив, что тщательно готовился к трудностям: читал Устав ВСУ, изучал тактическую медицину и поддерживал физическую форму.

"Я, когда собирался мобилизоваться, чувствовал ответственность и понимал, что надо жертвовать собой, защищать. Понимал, что будет кровь, пот, грязь, тяжелая мужская работа. Были моменты, когда я упрекал себя, что не пришел в армию раньше, потому что ребятам так трудно, а я занимался бог весть чем", - рассказал Василий.

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Андрей Данилко неожиданно спел хит Николая Мозгового, который ранее исполняла легенда украинской сцены София Ротару. Номер Верки Сердючки сорвал пятиминутные овации, поэтому артисту пришлось выступать на бис.

Также стало известно, что участники легендарной группы "Фристайл " - украинцы и патриоты своей страны. После 24 февраля 2022 года они осудили российское вторжение, прекратили концерты в РФ и теперь исполняют все песни исключительно на украинском языке, в том числе переведенные хиты.

О персоне: Василий Зинкевич

Василий Зинкевич - украинский эстрадный певец, народный артист УССР (1986), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1994), Герой Украины (2009), почетный гражданин Луцка, сообщает Википедия. Многие песни в его исполнении вошли в золотой фонд украинской музыки XX века.

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

