Будет кровь, пот, грязь: как исполнитель хита "Червона рута" узнал о мобилизации сына

Украинский певец Василий Зинкевич до последнего не знал о решении сына.

Василий Зинкевич с сыном - как отреагировал на мобилизацию в ВСУ / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Вы узнаете:

Сын Василия Зинкевича мобилизовался в ВСУ

Как звездный отец отреагировал на решение сына

Сын легендарного украинского певца Василия Зинкевича, исполнителя хитов "Балада про мальви", "Червона рута" и "Я піду в далекі гори", поделился реакцией отца на его мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины.

Василий Зинкевич-младший рассказал Hromadske, что до последнего не говорил отцу о своем решении и даже не поднимал такую тему, поэтому не знал, как тот воспримет его желание защищать страну.

"Я думаю, что ему не хотелось об этом говорить. А я сам молчал - учитывая его возраст, чтобы не навредить отцовскому здоровью. Я очень переживал, как он воспримет мою мобилизацию по факту. А он сказал: "Я тобой горжусь", - поделился Василий.

Сын надевает Василию Зинкевичу награду "Национальная легенда Украины" / фото: Офис президента

Военнослужащий отметил, что его отец по натуре пацифист и воспитывал детей с мыслью, что все люди равны. Хотя после выступления на советской "Песне года-71", где Зинкевич вместе с Назарием Яремчуком исполнил "Червону руту", ему предлагали переехать в Москву, певец категорически отказался. Легендарный артист даже не мог предположить, что начнется война, террористическая РФ будет бомбить его родной Луцк, а сыну придется идти на фронт.

"Отец служил срочную в советской армии. Думаю, что он там пережил определенную психологическую травму, потому что никогда не поощрял нас к срочной службе. Я еще в школе в Луцке прошел какую-то медицинскую комиссию, получил приписное свидетельство в местном военкомате, но потом стал студентом, срочная служба как-то отсрочилась и в конце концов так и не состоялась", - рассказал Василий.

Василий Зинкевич с Президентом Украины Владимиром Зеленским / фото: Офис президента

Зинкевич-младший также поделился деталями службы на фронте, отметив, что тщательно готовился к трудностям: читал Устав ВСУ, изучал тактическую медицину и поддерживал физическую форму.

"Я, когда собирался мобилизоваться, чувствовал ответственность и понимал, что надо жертвовать собой, защищать. Понимал, что будет кровь, пот, грязь, тяжелая мужская работа. Были моменты, когда я упрекал себя, что не пришел в армию раньше, потому что ребятам так трудно, а я занимался бог весть чем", - рассказал Василий.

О персоне: Василий Зинкевич Василий Зинкевич - украинский эстрадный певец, народный артист УССР (1986), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1994), Герой Украины (2009), почетный гражданин Луцка, сообщает Википедия. Многие песни в его исполнении вошли в золотой фонд украинской музыки XX века.

