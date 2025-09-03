Укр
"Ах, какая женщина": группа Фристайл спела легендарный хит на украинском языке

Алена Кюпели
3 сентября 2025, 14:04
29
Оказывается участники многих музыкальных концертов в РФ - группа "Фристайл" - украинцы и патриоты своей страны.

Группа
Группа "Фристайл" осудила вторжение Рф в Украину / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Как звучит "Ах, какая женщина" на украинском
  • Как группа относится к выступлениям в России

Мало кто знает, что легендарный хит, который является завсегдатаем ресторанов и караоке, а в 90-ые без него не обходился ни один концерт в террористической России "Ах, какая женщина", исполнила украинская группа из Полтавы.

видео дня

Оказывается, что группа образовалась еще в 1988 году. В середине 1990-х годов песня "Ах, какая женщина!", стала визитной карточкой "Фристайла". С этой песней группа стала Лауреатом телевизионного Фестиваля "Песня-1996", а позже выступала на многих концертах в РФ.

Еще один хит, который принадлежит авторству группы называется "Больно, мне больно". Музыканты записали песню вместе с теперь уже путинистом Вадимом Казаченко.

После 24 февраля 2022 года группа "Фристайл" выложила в сеть видеообращение, в котором она осудила российское вторжение в Украину и в конец нецензурно выругалась в адрес россиян.

Позже группа прекратила гастрольную деятельность в России и теперь исполняет свои песни исключительно на украинском языке — легендарные хиты получили авторский перевод, а новые сочиняют по-украински Сергей Кузнецов и полтавская поэтесса Татьяна Шершова.

Также на украинском зазвучал и легендарный хит группы "Ах, какая женщина". Теперь он называется "Ось яка паняночка" и звучит еще лучше своей российской версии.

А вот бывший солист Вадим Казаченко, поддержавший вторжение, раскритиковал нынешних участников группы за видеообращение, назвав их "предателями Родины".

О группе: Фристайл

Фристайл — советская и украинская музыкальная группа из Полтавы, образовавшаяся в ноябре 1988 года. Руководитель, композитор и продюсер группы — Анатолий Розанов. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1992 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность.

Группа была очень популярна в РФ и выступала на многих концертах и музыкальных фестивалях.

После 24 февраля 2022 года группа "Фристайл" выложила в сеть видеообращение, в котором она осудила российское вторжение в Украину. Позже она прекратила гастрольную деятельность в России и в соответствии с украинскими законами исполняет свои песни исключительно на украинском языке — легендарные хиты получили авторский перевод, а новые сочиняют по-украински Сергей Кузнецов и полтавская поэтесса Татьяна Шершова. 3 апреля бывший солист Вадим Казаченко, поддержавший вторжение, раскритиковал нынешних участников группы за видеообращение, назвав их "предателями Родины".

