Российская певица Алсу продолжает борьбу за свое состояние.

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Певица Алсу вступила в войну с Абрамовым/ Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

Вы узнаете:

За что борется певица Алсу

Что думает адвокат ее бывшего мужа

Российские пропагандистские СМИ продолжает лихорадить при слове "Алсу" и "Развод". Так, популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, теперь попала под горячую руку своего бывшего мужа Яна Абрамова.

Так, как пишут РосСМИ, Алсу не согласилась на подачку бывшего мужа Абрамова в размере 2,5 млрд рублей (около 30 млн долларов США) и решила идти до конца. Она подает иск за иском, требуя делить все имущество Абрамова пополам.

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Более того, она рассекретила недвижимость, которая была оформлена на третьих лиц, а также попросила суд лишить Абрамова возможности выезжать за пределы террористической России. И именно это, наконец, взбесило мужа-изменника.

Так, правозащитник, представляющий интересы миллиардера Абрамова, признался, что экс-возлюбленный артистки выступает против жесткой линии поведения. По этой причине Добровинский решил взять дело в свои руки и заявил, что со следующего заседания всё поменяется.

"Мы решили, что со следующего заседания все пройдет совсем не мягко с нашей стороны. Ян пытается, а я говорю, что хватит. Хватит попыток, надо уже начать действовать жестко", — пояснил адвокат.

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Ранее Главред писал о том, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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