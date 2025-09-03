Укр
Часть мозга умерла: у солистки популярной российской группы случился инсульт

Алена Кюпели
3 сентября 2025, 22:59
Солистка российской группы рассказала, что с ней случилось и как она пережила инсульт.
Солистка группы Город 312 сильно заболела
Солистка группы Город 312 сильно заболела / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Что случилось с солисткой "Город 312"
  • Как она преодолела болезнь

Солистка российской популярной группы "Город 312" Ая (Светлана Назаренко) перенесла обширный инсульт и пропала с радаров СМИ сообщив, что ушла в творческий отпуск.

Как пишут российские пропагандисты, солистка группы четыре раза перенесла коронавирус. "Он каким-то образом влияет на кровь и на тромбообразование, плюс на сосуды, суставы и организм. Я по здоровью крепкая, могла в любом состоянии выступать, даже при температуре. Для меня самым страшным была потеря голоса", — рассказала в программе "МАЛАХОВ" певица.

Солистка Группа 312
Солистка Группа 312 / Фото Стархит

Ей становилось все хуже, но она продолжала выступать. И вот перед очередным концертом за несколько минут до выхода на сцену у артистки неожиданно брызнула кровь из носа. Она все равно отыграла сет, хотя при этом испытывала страшную головную боль. А вечером с мужем поехала на мероприятие.

"Мы вернулись домой, сели смотреть сериал, и вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Муж говорит: „Все нормально? Ты будто не слышишь меня, говоришь одно и то же, словно пьяная". Я выпила таблетку, уснула, а проснулась из-за ужасной рвоты. Тут уже вызвали скорую, муж сразу сказал: „У жены все признаки инсульта". Меня на скорой отвезли в больницу и сразу положили в реанимацию. Сказали: "Она в критическом состоянии, не знаем, выживет или нет. У нее обширный инсульт", — рассказала солистка.

Несколько дней врачи боролись за жизнь артистки и смогли стабилизировать ее. Но левая сторона осталась парализованной, а также начались проблемы с речью и движениями.

"Я всем советую сделать УЗИ глубоких вен, чтобы не было нигде тромбов. Потому что у кого-то, как у меня, тромб может оторваться. Он просто перекрыл вену, которая питает мозг и часть мозга у меня умерла", — сказала певица, у которой теперь не двигается левая рука.

