Через месяц после помолвки: Витвицкая заговорила про свадьбу с женихом-военным

Соломия Витвицкая рассказала, как она и ее избранник смотрят на праздник их любви.

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Соломия Витвицкая выходит замуж - журналистка высказалась про свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Кратко:

Журналистка ответила на вопрос, когда она и Ситайло отгуляют свадьбу

Витвицкая рассказала, в каких отношениях она сейчас с бывшим мужем

Украинская журналистка и ведущая Соломия Витвицкая в 2025 году на День всех влюбленных получила особенный подарок - ее возлюбленный, украинский военный Алексей Ситайло, сделал ей предложение руки и сердца во время совместного отдыха в Буковеле.

И хоть с помолвки Витвицкой и Ситайло прошло чуть больше месяца, журналистку в социальных сетях ежедневно штурмуют вопросами о том, когда же будет свадьба. Недавно в своем блоге в Instagram Соломия все же ответила всем любопытным.

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Правда, конкретных дат она называть не стала. Журналистка отметила, что она и жених пока не планируют громких праздников по случаю заключения брака. "Уже месяц, как это - самый популярный вопрос, который мы постоянно слышим от всех вокруг. Но думаем, что как-то сейчас не до громких гуляний", - пишет Витвицкая.

Соломия Витвицкая выходит замуж - журналистка высказалась про свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Брак с Алексеем Ситайло для Соломии Витвицкой будет вторым. Ранее она была замужем за телеоператором Владом Кочатковым. Пара была вместе 8 лет, и развелась в 2020 году. Не последнюю роль в их расставании сыграла публичность журналистки - Владу, как амбициозному мужчине, было сложно оставаться в ее тени.

Тем не менее развелись Кочатков и Витвицкая очень мирно, и сегодня поддерживают дружеские отношения. "Конечно же общаемся с Владом. Мы же взрослые, самодостаточные люди и имеем кучу классных воспоминаний. Жизнь такая непредсказуемая, и в это время особенно непростая. Поэтому стоит увеличивать круг друзей, а не врагов", - убеждена Соломия Витвицкая.

Соломия Витвицкая с бывшим мужем Владом Кочатковым / instagram.com/solomiyavitvitska

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