Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Кристина Трохимчук
28 августа 2025, 17:48
Ани Лорак раскрыла неожиданный секрет их отношений с Исааком Виджраку.
Предательница Украины певица Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке, решила поучить остальных и рассказала, что, по ее мнению, делает отношения крепче. Об этом сообщают росСМИ.

Запроданка появилась на фестивале "Новая волна" в РФ, где во время общения с журналистами поделилась "секретами" счастливых отношений. Одним из важных аспектов певица назвала любовь, но призналась, что она не сглаживает все острые углы.

"Все равно будут какие-то терки. Если выходишь за жилплощадь, то потом тяжело договариваться", — рассказала путинистка.

Напомним, что первый брак певицы распался из-за измен ее мужа. Мурат Налчаджиоглу не брезговал развлекаться с другими девушками в ночных клубах, из-за чего Лорак пришлось разводиться со скандалом.

Несмотря на это, Ани Лорак дала неожиданный совет девушкам, которые хотят сохранить огонь в паре.

"Можно флиртовать друг с другом, приглашать на свидания. Ничто из этого не отменяется", — заявила Лорак, которая уже состоит в втором браке с испанцем и инструктором по йоге Исааком Виджраку.

Как ранее сообщал Главред, Ани Лорак оскандалилась своим появлением на фестивале "Новая волна" вместе с еще одной предательницей Украины — певицей Асти. Подписчики были в ужасе от вида запроданок и заподозрили их в посещении одного врача-косметолога.

Также Альбина Джанабаева похвасталась дочерью от Валерия Меладзе. Певица выложила в сеть милое фото, где позировала с девочкой. Подписчики обсуждали, на кого больше похожа маленькая Агата Меладзе.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

12:02

В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

11:59

Теперь их не увидишь: старинные вещи, которые когда-то были в каждом домеВидео

