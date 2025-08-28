Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Ани Лорак раскрыла неожиданный секрет их отношений с Исааком Виджраку.

Ани Лорак, Исаак Виджраку - отношения / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Исаак Виджраку

Предательница Украины певица Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке, решила поучить остальных и рассказала, что, по ее мнению, делает отношения крепче. Об этом сообщают росСМИ.

Запроданка появилась на фестивале "Новая волна" в РФ, где во время общения с журналистами поделилась "секретами" счастливых отношений. Одним из важных аспектов певица назвала любовь, но призналась, что она не сглаживает все острые углы.

Ани Лорак - личная жизнь / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Все равно будут какие-то терки. Если выходишь за жилплощадь, то потом тяжело договариваться", — рассказала путинистка.

Напомним, что первый брак певицы распался из-за измен ее мужа. Мурат Налчаджиоглу не брезговал развлекаться с другими девушками в ночных клубах, из-за чего Лорак пришлось разводиться со скандалом.

Ани Лорак - "Новая волна"/ Скрин видео: росСМИ

Несмотря на это, Ани Лорак дала неожиданный совет девушкам, которые хотят сохранить огонь в паре.

"Можно флиртовать друг с другом, приглашать на свидания. Ничто из этого не отменяется", — заявила Лорак, которая уже состоит в втором браке с испанцем и инструктором по йоге Исааком Виджраку.

Как ранее сообщал Главред, Ани Лорак оскандалилась своим появлением на фестивале "Новая волна" вместе с еще одной предательницей Украины — певицей Асти. Подписчики были в ужасе от вида запроданок и заподозрили их в посещении одного врача-косметолога.

Также Альбина Джанабаева похвасталась дочерью от Валерия Меладзе. Певица выложила в сеть милое фото, где позировала с девочкой. Подписчики обсуждали, на кого больше похожа маленькая Агата Меладзе.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

