Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Вы узнаете:
- Почему мужу Ани Лорак разрешен флирт
- Как певица старается сохранить брак
Предательница Украины певица Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке, решила поучить остальных и рассказала, что, по ее мнению, делает отношения крепче. Об этом сообщают росСМИ.
Запроданка появилась на фестивале "Новая волна" в РФ, где во время общения с журналистами поделилась "секретами" счастливых отношений. Одним из важных аспектов певица назвала любовь, но призналась, что она не сглаживает все острые углы.
"Все равно будут какие-то терки. Если выходишь за жилплощадь, то потом тяжело договариваться", — рассказала путинистка.
Напомним, что первый брак певицы распался из-за измен ее мужа. Мурат Налчаджиоглу не брезговал развлекаться с другими девушками в ночных клубах, из-за чего Лорак пришлось разводиться со скандалом.
Несмотря на это, Ани Лорак дала неожиданный совет девушкам, которые хотят сохранить огонь в паре.
"Можно флиртовать друг с другом, приглашать на свидания. Ничто из этого не отменяется", — заявила Лорак, которая уже состоит в втором браке с испанцем и инструктором по йоге Исааком Виджраку.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса:
Как ранее сообщал Главред, Ани Лорак оскандалилась своим появлением на фестивале "Новая волна" вместе с еще одной предательницей Украины — певицей Асти. Подписчики были в ужасе от вида запроданок и заподозрили их в посещении одного врача-косметолога.
Также Альбина Джанабаева похвасталась дочерью от Валерия Меладзе. Певица выложила в сеть милое фото, где позировала с девочкой. Подписчики обсуждали, на кого больше похожа маленькая Агата Меладзе.
Вас может заинтересовать:
- Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке - детали
- Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артист
- София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица
О персоне: Ани Лорак
Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред