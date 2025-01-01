Дочь Лорак удивила выдающимися формами и выщипанными бровями

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Дочь Лорак София считает себя взрослой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Как выглядит дочь Лорак

Что она постит

Дочь когда-то украинской певицы Ани Лорак, которая предала родную страну и живет в РФ, София Налчаджиоглу хвастается своей вновь обретенной внешностью.

Учитывая количество фильтров, которыми дочь предательницы Лорак прикрывает свои фото, разглядеть, как она выглядит на самом деле - тяжело. Между тем, можно увидеть, как повзрослела девочка, как изменились ее знаменитые "брежневские" брови.

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Кроме того, дочь Лорак также фотографирует свою фигуру, полагая, что она на фото выглядит красиво и взросло.

Дочь Лорак демонстрирует фигуру / Фото Instagram/sonchik_sk

Дочь Лорак ведет светский образ жизни в Москве / Фото Instagram/sonchik_sk

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