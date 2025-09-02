Укр
Дочь Валерия Меладзе разыскивают в РФ - детали

Элина Чигис
2 сентября 2025, 09:57
Арина Меладзе попала в неприятности.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Дочь российского певца Валерия Меладзе, который так и не высказал свою позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину, разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Арина Меладзе просрочила оплату штрафов.

"В отношении Арины Меладзе открыто исполнительное производство ФССП. Поводом для этого стал штраф от 1 июня, когда Арина на красном Mercedes GLA превысила скорость, из-за чего ее оштрафовали на 750 рублей", - написали пропагандисты.

Валерий Меладзе больше не выступает в РФ
Валерий Меладзе больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Валерия Меладзе

Всего у Арины было 153 штрафа, а сейчас осталось 6 на небольшую сумму.

Валерий Меладзе дает концерты только за границей
Валерий Меладзе дает концерты только за границей / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Младшие дети Валерия Меладзе

Недавно Альбина Джанабаева показала лицо дочери Агаты, которую родила от Валерия Меладзе. В кадре мама и дочь появились в солнцезащитных очках и мило улыбались в камеру. Девочка крепко обнимала маму за шею. Стоит отметить, что четырехлетняя Агата очень похожа на Джанабаеву в детстве.

О персоне: Валерий Меладзе

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

