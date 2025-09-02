Дочь Валерия Меладзе разыскивают в РФ - детали

Кратко:
- Арина Меладзе имеет неоплаченные штрафы
- Сколько всего штрафов у нее было
Дочь российского певца Валерия Меладзе, который так и не высказал свою позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину, разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Арина Меладзе просрочила оплату штрафов.
"В отношении Арины Меладзе открыто исполнительное производство ФССП. Поводом для этого стал штраф от 1 июня, когда Арина на красном Mercedes GLA превысила скорость, из-за чего ее оштрафовали на 750 рублей", - написали пропагандисты.
Всего у Арины было 153 штрафа, а сейчас осталось 6 на небольшую сумму.
Младшие дети Валерия Меладзе
Недавно Альбина Джанабаева показала лицо дочери Агаты, которую родила от Валерия Меладзе. В кадре мама и дочь появились в солнцезащитных очках и мило улыбались в камеру. Девочка крепко обнимала маму за шею. Стоит отметить, что четырехлетняя Агата очень похожа на Джанабаеву в детстве.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
О персоне: Валерий Меладзе
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
