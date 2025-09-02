Дочь Валерия Меладзе разыскивают в РФ - детали

Арина Меладзе попала в неприятности.

https://glavred.info/starnews/doch-valeriya-meladze-razyskivayut-v-rf-detali-10694612.html Ссылка скопирована

Валерий Меладзе - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Кратко:

Арина Меладзе имеет неоплаченные штрафы

Сколько всего штрафов у нее было

Дочь российского певца Валерия Меладзе, который так и не высказал свою позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину, разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Арина Меладзе просрочила оплату штрафов.

видео дня

"В отношении Арины Меладзе открыто исполнительное производство ФССП. Поводом для этого стал штраф от 1 июня, когда Арина на красном Mercedes GLA превысила скорость, из-за чего ее оштрафовали на 750 рублей", - написали пропагандисты.

Валерий Меладзе больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Валерия Меладзе

Всего у Арины было 153 штрафа, а сейчас осталось 6 на небольшую сумму.

Валерий Меладзе дает концерты только за границей / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Младшие дети Валерия Меладзе

Недавно Альбина Джанабаева показала лицо дочери Агаты, которую родила от Валерия Меладзе. В кадре мама и дочь появились в солнцезащитных очках и мило улыбались в камеру. Девочка крепко обнимала маму за шею. Стоит отметить, что четырехлетняя Агата очень похожа на Джанабаеву в детстве.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред