Элина Свитолина умилила кадром с двухлетней дочерью в вышиванке

Кратко:
- Элина Свитолина воспитывает дочь от Гаэля Монфиса
- Теннисистка поделилась редким снимком со Скай
В 2021 году после двух лет отношений украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Осенью 2022 года в паре родился первенец - девочка, которую назвали Скай.
Спортсменка нередко делится свежими снимками с дочерью, хоть и скрывает лицо малышки. Скай растет активной девочкой и нередко поддерживает родителей на теннисном корте.
Свитолина с детства приучает дочь к тому, что у нее есть украинские корни. К пример, недавно в блоге теннисистки в Instagram появилось трогательное фото: в кадре Элина позирует рядом со Скай в белой вышиванке с яркими цветами на рукавах.
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Кто такая Элина Свитолина?
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
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