Филипп Киркоров переживает еще одну потерю.

Филипп Киркоров - потеря собаки / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров сообщил о смерти собаки

Сколько лет ей было

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своей собаки Хари.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, собаке было 16 лет, о смерти домашнего любимца путинист узнал после приезда из "Новой волны".

Хари умер за час до приезда Киркорова домой. Оказывается, собаку певец взял домой из цирка Красноярска.

Филипп Киркоров со своей собакой / фото: скрин instagram.com, Филипп Киркоров

"16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающим под обеденным столом в ожидании вкусняшек", — поделился Киркоров.

Также артист поблагодарил Хари за то, что все эти годы был рядом с ним и пообещал не забывать его.

Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Где будут учиться дети Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров принял решение забрать детей из частной школа в ОАЭ и 1 сентября они пойдут в московскую школу. Также путинист лично поведет детей в школу, а собирают их крестная и помощница семьи. Отметим, у дочери Киркорова Аллы-Виктории часто были проблемы с нарушением дисциплины в частной школе, но певец оправдывал это переходным возрастом.

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

