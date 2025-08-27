Филипп Киркоров поменял планы на учебу детей.

Филипп Киркоров - учеба детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Филипп Киркоров забрал детей в РФ

Где они теперь будут учиться

Дети российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, будут учиться в стране-оккупанте.

Как сообщил путинист пропагандистским росСМИ, Киркоров лично проведет сына Мартина и дочь Аллу-Викторию в школу. А детей на учебу собирают крестная и помощница семьи.

"Папа проводит в школу первого сентября. Наконец-таки первое сентября у меня свободно в этом году! В школу пойдут в Москве. Уже купили форму. Я знаю, что помощница занимается тем, что покупает все. Крестная наша занимается этим…", — сказал Киркоров.

Филипп Киркоров с сыном / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Учеба детей Киркоров

Напомним, раньше дети путиниста Филиппа Киркорова учились в частной школе в Дубае, где у дочери певца все время возникали проблемы с дисциплиной. Артист оправдывал это тяжелым переходным возрастом Аллы-Виктории.

Сын Филиппа Киркорова Мартин / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

