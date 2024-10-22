"Если завтра мы увидим его": что может произойти с беглецом Олегом Винником

Олегу Виннику сложно будет вернуть былую славу.

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Олег Винник вряд ли вернется в шоу-бизнес / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

Михаил Ясинский раньше помог Виннику решить проблемы

Продюсер рассказал, как беглец может вернуться в шоу-бизнес

Украинский продюсер Михаил Ясинский рассказал о своем сотрудничестве с украинским певцом Олегом Винником, который сбежал из Украины в Германию в начале полномасштабной войны.

В эфире телеканала "Дім" Михаил отметил, что раньше его агентство помогло решить беглецу некоторые проблемы.

"Для меня было честью работать с человеком, у которого был сумасшедший успех, талантливым трудоголиком, выдающимся артистом, у которого были определенные проблемы и мое агентство их решило. Вот об этом я могу легко говорить", – объяснил продюсер.

Также Ясинский предположил, что нужно сделать Виннику, чтобы он снова стал популярным в Украине.

"Если завтра мы увидим его, например, в Бундестаге, где он с такой мощной речью заставит немецких парламентариев принять решение относительно использования TAURUS и так далее, и это будет его заслуга, – так можно", – сказал Михаил.

Олег Винник / инфографика: Главред

Смотрите видео, где Михаил Ясинский рассказал об Олеге Виннике:

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

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