"Если завтра мы увидим его": что может произойти с беглецом Олегом Винником

Кратко:
- Михаил Ясинский раньше помог Виннику решить проблемы
- Продюсер рассказал, как беглец может вернуться в шоу-бизнес
Украинский продюсер Михаил Ясинский рассказал о своем сотрудничестве с украинским певцом Олегом Винником, который сбежал из Украины в Германию в начале полномасштабной войны.
В эфире телеканала "Дім" Михаил отметил, что раньше его агентство помогло решить беглецу некоторые проблемы.
"Для меня было честью работать с человеком, у которого был сумасшедший успех, талантливым трудоголиком, выдающимся артистом, у которого были определенные проблемы и мое агентство их решило. Вот об этом я могу легко говорить", – объяснил продюсер.
Также Ясинский предположил, что нужно сделать Виннику, чтобы он снова стал популярным в Украине.
"Если завтра мы увидим его, например, в Бундестаге, где он с такой мощной речью заставит немецких парламентариев принять решение относительно использования TAURUS и так далее, и это будет его заслуга, – так можно", – сказал Михаил.
Смотрите видео, где Михаил Ясинский рассказал об Олеге Виннике:
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Олег Винник - последние новости по теме
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.
Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.
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