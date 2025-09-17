Укр
  Звёзды

Евровидение 2026 на грани срыва: 6 стран сделали ультиматум конкурсу

Кристина Трохимчук
17 сентября 2025, 13:57
63
Ряд стран планирует отказаться от участия в Евровидении-2026 в Австрии.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 могут бойкотировать 6 стран / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, eurovision

Вы узнаете:

  • Шесть стран планируют отказаться от участия в Евровидении
  • Почему они сделали такое заявление

Евровидение-2026, которое должно состояться в Вене через 9 месяцев, уже оказалось в центре громкого скандала. Шесть государств, среди которых и одна из стран-основательниц конкурса, пригрозили отказаться от участия, если Европейский вещательный союз (EBU) не запретит Израилю участвовать. В то же время несколько других стран выступили против такого решения и тоже заявили, что могут бойкотировать Евровидение в случае выполнения этого требования, пишет The Guardian.

В перечень стран, которые готовы отказаться от конкурса в случае участия Израиля, вошли Ирландия, Нидерланды, Словения, Испания, Бельгия и Исландия. Инициатором движения стала именно Ирландия. Общественный вещатель RTE призвал к дисквалификации Израиля из-за военных действий в Газе.

видео дня
Евровидение-2026
Евровидение-2026 может состояться без Израиля / ua.depositphotos.com

"Неправильно утверждать, что Евровидение - это просто аполитичный музыкальный фестиваль. Мы все осознаем, что конкурс имеет значительные политические последствия. Правительство Израиля также осознает этот факт и использует это событие на международной арене", - заявил президент RTVE Хосе Пабло Лопес.

К этой позиции присоединилась и Испания. Министр культуры Эрнест Уртасун подчеркнул, что испанские участники не поедут в Вену, если Израиль не будет отстранен от конкурса. Важно, что Испания входит в "большую пятерку" стран-основательниц Евровидения, поэтому конфликт приобретает особый вес.

Евровидение-2026
Евровидение-2026 - страна-участница "большой пятерки" присоединилась к бойкоту / фото: ua.depositphotos.com

"Мы должны быть уверены, что Израиль не примет участия в следующем Евровидении. Если нам не удастся исключить Израиль, Испания не должна участвовать", - отметил министр.

Сторонники дисквалификации отмечают, что Россию отстранили от конкурса после начала полномасштабного вторжения в Украину, тогда как Израиль продолжает участвовать. В то же время против исключения категорически выступили Италия и Германия.

Последние новости Евровидения:

Ранее Главред сообщал, что украинская группа Ziferblat, которая представляла страну на Евровидении-2025, оказалась в центре слухов из-за возможного ухода барабанщика Федора Ходакова. Фанаты заметили, что он убрал упоминание о группе из Instagram, отписался от официальной страницы и не участвовал в прямых трансляциях.

Также новый музыкальный продюсер Национального отбора Джамала призвала украинских исполнителей активно подавать свои заявки и обещает, что отбор будет максимально открытым и честным. Она отметила, что цель - найти сильнейшего представителя Украины на Евровидении-2026, который сможет достойно представить страну на международной сцене.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-м.

