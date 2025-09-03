Фамильное сходство: Вирастюк показал красавчика-сына, и похвастался его большим достижением

Кратко:
- Василий Вирастюк показал, как сейчас выглядит его сын-первокурсник
- Он также раскрыл, где и на какой специальности парень будет получать высшее образование
У украинского стронгмена и шоумена Василия Вирастюка пятеро сыновей от трех разных женщин. 17-летний Олег, его старший ребенок от второй супруги Инны, в этом году стал студентом.
Вирастюк вместе со своей матерью Ириной Васильевной посетили церемонию начала учебного года первокурсника. Гордый отец в своем блоге в Instagram опубликовал фотографии с парнем, а также рассказал какую профессию и где будет получать Олег.
"Олежик в свое время увлекся IT-индустрией, занимался развитием, посещал онлайн-курсы по компьютерной грамотности, приобретал знания в этой области. Подал документы в 4 разных заведения, но слава Богу получил подтверждение о зачислении (на бюджет) именно в один из самых престижных университетов Украины. Отныне Вирастюк Олег Васильевич - студент Киевского университета имени Тараса Шевченко. Факультет компьютерных технологий и кибернетики. Специальность: инженерия программного обеспечения. Сынок, ты выбрал нелегкое дело и направление. Легко не будет, это я точно знаю, никто ничего тебе "не подарит", полученные тобой знания — это твой успех и самореализация в будущем. Пусть все удается!" - написал Василий Вирастюк.
О персоне: Василий Вирастюк
Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.
