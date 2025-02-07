Где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение 2025

Читайте детально:
- Когда пройдет Нацотбор на Евровидение 2025
- Где смотреть трансляцию
Уже завтра, 8 февраля, пройдет финал Нацотбора и украинцы узнают, кто же поедет представлять Украину на Евровидении в этом году.
В 18.00 начнется трансляция передшоу, ведущей которого стала Анна Тульева, она расскажет, как проходит подготовка к конкурсу, также зрители смогут увидеть закулисье шоу.
Сам же Нацотбор начнется в 18.30, а ведущими будут Мария Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.
Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение 2025
на телеканале Общественное Культура;
на ютуб-канале Евровидения Украины;
на сайтах Общественное Культура и Евровидение в Украине;
на фейсбук-страницах Общественного и Евровидения Украины;
слушать на Радио Луч;
смотреть на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина.
Также трансляция будет сопровождаться переводом Татьяны Журковой на жестовом языке.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.
Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.
Вас может заинтересовать:
- Евровидение-2025: кто победит на Нацотборе - прогноз букмекеров
- Плохие новости для Украины: букмекеры обновили прогноз на Евровидение-2025
- Национальный отбор-2025 на Евровидение: все подробности про финала конкурса
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред