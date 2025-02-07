Где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение 2025

Трансляция будет доступной на многих платформах.

https://glavred.info/starnews/gde-i-kogda-smotret-final-nacotbora-na-evrovidenie-2025-10637582.html Ссылка скопирована

Нацотбор на Евровидение 2025 - где смотреть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Читайте детально:

Когда пройдет Нацотбор на Евровидение 2025

Где смотреть трансляцию

Уже завтра, 8 февраля, пройдет финал Нацотбора и украинцы узнают, кто же поедет представлять Украину на Евровидении в этом году.

В 18.00 начнется трансляция передшоу, ведущей которого стала Анна Тульева, она расскажет, как проходит подготовка к конкурсу, также зрители смогут увидеть закулисье шоу.

видео дня

Сам же Нацотбор начнется в 18.30, а ведущими будут Мария Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение 2025

на телеканале Общественное Культура;

на ютуб-канале Евровидения Украины;

на сайтах Общественное Культура и Евровидение в Украине;

на фейсбук-страницах Общественного и Евровидения Украины;

слушать на Радио Луч;

смотреть на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина.

Также трансляция будет сопровождаться переводом Татьяны Журковой на жестовом языке.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред