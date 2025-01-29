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Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена ведущих конкурса

Виталий Кирсанов
29 января 2025, 13:38
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В финале конкурса знаменитости будут работать вместе на главной сцене, а также парами в разных локациях шоу.
Евровидение-2025
Объявлены имена ведущих конкурса / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine, corp.suspilne.media

Кратко:

  • Ведущий конкурса Мирошниченко поделился впечатлениями от участия в шоу
  • Ефросинина отметила, что этот конкурс занимает важное место в ее жизни
  • Ведущей предшоу Нацотбора станет Анна Тульева

В субботу, 8 февраля, состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2025", участие в котором примут 10 финалистов, ранее представившие свои песни на шоу. А сегодня стало известно, кто станет ведущими события. Об этом сообщает Суспільне Мовлення.

В этом году в роли ведущих перед зрителями предстанут известная телеведущая Маша Ефросинина, стендап-комик Василий Байдак, и официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко. В финале конкурса знаменитости будут работать вместе на главной сцене, а также парами в разных локациях шоу.

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Бессменный ведущий конкурса Мирошниченко уже успел поделиться впечатлениями от участия в шоу. Он отметил, что рад в очередной раз приобщиться к важному событию, а также указал, что этот Нацотбор будет особенным для него, поскольку он будет отмечать уже 20-й год работы над конкурсом.

"Конечно, для меня честь в мой юбилейный год работы на песенном конкурсе Евровидение снова быть на сцене Нацотбора. И я с большим трепетом жду нынешний финал. Ведь еще на первой встрече с креативным продюсером Нацотбора на Евровидение-2025 от STARLIGHT PRODUCTION Германом Неновым я сказал, что наконец наш отбор будет таким, о котором я мечтал все 20 лет работы на Евровидении", - поделился Тимур.

В свою очередь Ефросинина, которая 20 лет назад уже участвовала в шоу, отметила, что этот конкурс занимает важное место в ее жизни. Она вспомнила, каким был конкурс в 2005 году.

"2005 год. Сто пятьдесят миллионов зрителей включили трансляцию юбилейного 50-го песенного конкурса Евровидение вживую из Киева, ведущими которого стала наша пара с Павлом Шилько (DJ Паша). Я до сих пор физически помню свои волнения и эмоции, которые мне подарил этот опыт. Быть частью такого грандиозного шоу - это, без преувеличения, мечта. И часть моей профессиональной истории. Вот почему Евровидение - любовь! Навсегда! Несмотря на войну, украинцы продолжают строить страну будущего и поражают весь мир. В этом году Нацотбор поразил музыкальным разнообразием и подборкой профессиональных и талантливых молодых артистов. Это наш долг как общества - поддерживать молодежь и развивать свою культуру. Без преувеличений, Нацотбор-2025 будет незабываемым", - убеждена звезда.

Ведущей предшоу Нацотбора станет Анна Тульева, которая ранее вела видеоблог "Евровидения Украина". Кроме того, она также присоединится к ведущим бэкстейджа, которые в этом году появятся в звездном гринруме. К слову, трансляция Нацотбора начнется в 18:00 8 февраля.

Отметим, что в состав жюри в этом году попали певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, фронтвумен группы Go_A Екатерину Павленко.

Евровидение - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").

Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.

Ранее Украина презентовала десять конкурсных песен, одна из которых будет представлять нашу страну на Евровидении. 8 февраля жюри и украинские еврофаны выберут своего конкурсанта.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

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