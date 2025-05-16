Гранд-финал Евровидения 2025: под каким номером выступит Украина

Кратко:
- Результаты жеребьевки между участниками финала Евровидения 2025
- Какой номер достался представителям Украины
Два полуфинала Евровидения 2025 уже состоялись и известно, кто будет бороться за победу в конкурсе завтра, 17 мая.
По результатам жеребьевки, представители Украины – группа Ziferblat с песней Bird of Pray - выйдут на сцену под номером 7.
Теперь участников будут оценивать не только зрители, но и национальные жюри стран-участниц.
Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в гранд-финале
Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato
Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
Литва: Katarsis – Tavo akys
Испания: Melody – Esa diva
Украина: Ziferblat – Bird of Pray
Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
Австрия: JJ – Wasted Love
Исландия: Væb – Róa
Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
Нидерланды: Claude – C'est La Vie
Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
Германия: Abor & Tynna – Baller
Греция: Клавдия – Asteromata
Армения: Parg – SURVIVOR
Швейцария: Zoë Më – Voyage
Мальта: Мириана Конте – SERVING
Португалия: Napa – Deslocado
Дания: Sissal – Hallucination
Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
Франция: Луан – Maman
Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
Смотрите видео выступления группы Ziferblat:
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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