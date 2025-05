Гранд-финал Евровидения 2025: под каким номером выступит Украина

Уже обнародовали порядок выступлений участников гранд-финала Евровидения.

Гранд-финал Евровидения 2025 - участники / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Кратко:

Результаты жеребьевки между участниками финала Евровидения 2025

Какой номер достался представителям Украины

Два полуфинала Евровидения 2025 уже состоялись и известно, кто будет бороться за победу в конкурсе завтра, 17 мая.

По результатам жеребьевки, представители Украины – группа Ziferblat с песней Bird of Pray - выйдут на сцену под номером 7.

Теперь участников будут оценивать не только зрители, но и национальные жюри стран-участниц.

Порядок выступлений участников в гранд-финале / фото: instagram.com/eurovision/

Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в гранд-финале

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter

Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son

Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato

Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise

Литва: Katarsis – Tavo akys

Испания: Melody – Esa diva

Украина: Ziferblat – Bird of Pray

Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?

Австрия: JJ – Wasted Love

Исландия: Væb – Róa

Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Нидерланды: Claude – C'est La Vie

Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME

Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Польша: Justyna Steczkowska – Gaja

Германия: Abor & Tynna – Baller

Греция: Клавдия – Asteromata

Армения: Parg – SURVIVOR

Швейцария: Zoë Më – Voyage

Мальта: Мириана Конте – SERVING

Португалия: Napa – Deslocado

Дания: Sissal – Hallucination

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

Франция: Луан – Maman

Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia

Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Смотрите видео выступления группы Ziferblat:

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

