Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос

Кратко:
- Какой вопрос разозлил Расторгуева
- Что он хотел сделать с журналистом
Солист любимой группы Путина "Любэ" Николай Расторгуев, который поддерживает все террористические начинания кровавого диктатора, набросился на журналиста за простой вопрос.
Момент попал на видео и его опубликовал пропагандистский ресурс Стархит. На видео видно, как путинист, пропуская мат через слово, вычитывает журналиста за то, что тот спросил о его гонорарах.
"Слушай, никогда никому не задавай такие вопросы. Вообще о деньгах говорить неприлично. Гонорары там. Не ваше собачье дело", — сказал озлобленный солист группы "Любэ".
Стоящая рядом женщина сказала, что думала, что путинист реально ударит представителя СМИ за обычный вопрос.
"Хотелось", - сказал Расторгуев.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее сообщил Главред, путинист Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном Павлом. Родственники совместно исполнили песню "Конь".
Ранее стало известно о том, что популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких исполнителей из страны-агрессора РФ, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны против Украины. В их числе – известные артисты-путинисты Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".
Вас также может заинтересовать:
- Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры
- Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака
- На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред