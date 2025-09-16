Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос

Путинист Расторгуев матом набросился на журналиста за вопрос о гонорарах.

Расторгуев опозорился своим хамством/ Коллаж Главред, фото скриншот

Солист любимой группы Путина "Любэ" Николай Расторгуев, который поддерживает все террористические начинания кровавого диктатора, набросился на журналиста за простой вопрос.

Момент попал на видео и его опубликовал пропагандистский ресурс Стархит. На видео видно, как путинист, пропуская мат через слово, вычитывает журналиста за то, что тот спросил о его гонорарах.

Николай Расторгуев / lubeh.matvey.ru

"Слушай, никогда никому не задавай такие вопросы. Вообще о деньгах говорить неприлично. Гонорары там. Не ваше собачье дело", — сказал озлобленный солист группы "Любэ".

Стоящая рядом женщина сказала, что думала, что путинист реально ударит представителя СМИ за обычный вопрос.

"Хотелось", - сказал Расторгуев.

Как ранее сообщил Главред, путинист Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном Павлом. Родственники совместно исполнили песню "Конь".

Ранее стало известно о том, что популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких исполнителей из страны-агрессора РФ, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны против Украины. В их числе – известные артисты-путинисты Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".

