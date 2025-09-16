Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос

Алена Кюпели
16 сентября 2025, 09:24
34
Путинист Расторгуев матом набросился на журналиста за вопрос о гонорарах.
Расторгуев появился на публике
Расторгуев опозорился своим хамством/ Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Какой вопрос разозлил Расторгуева
  • Что он хотел сделать с журналистом

Солист любимой группы Путина "Любэ" Николай Расторгуев, который поддерживает все террористические начинания кровавого диктатора, набросился на журналиста за простой вопрос.

Момент попал на видео и его опубликовал пропагандистский ресурс Стархит. На видео видно, как путинист, пропуская мат через слово, вычитывает журналиста за то, что тот спросил о его гонорарах.

видео дня
Николай Расторгуев
Николай Расторгуев / lubeh.matvey.ru

"Слушай, никогда никому не задавай такие вопросы. Вообще о деньгах говорить неприлично. Гонорары там. Не ваше собачье дело", — сказал озлобленный солист группы "Любэ".

Стоящая рядом женщина сказала, что думала, что путинист реально ударит представителя СМИ за обычный вопрос.

"Хотелось", - сказал Расторгуев.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщил Главред, путинист Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном Павлом. Родственники совместно исполнили песню "Конь".

Ранее стало известно о том, что популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких исполнителей из страны-агрессора РФ, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны против Украины. В их числе – известные артисты-путинисты Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Любэ Николай Расторгуев новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

09:29Украина
Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:27Политика
"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

Последние новости

09:29

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 сентября (обновляется)

09:27

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:24

Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 сентября: Львам - выгодная сделка, Водолеям - веселье

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
09:14

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:11

"Заставить Путина бояться": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ

09:00

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Овнам - удачи в деньгах, Девам - предупреждение

Реклама
08:33

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

08:23

"Война может закончиться через 60 или 90 дней": Бессент назвал основное условие

08:11

Зеленский назвал единственный способ завершить войну и намекнул на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Северный морской путь: чем Путин держит Трампамнение

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

Реклама
05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

00:40

В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

00:04

Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

15 сентября, понедельник
23:04

Скандал с допингом Мудрика: как корова может сократить срок дисквалификации

23:01

Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

21:53

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

21:39

Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условиеВидео

21:30

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

21:01

Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

20:59

Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее времяВидео

20:55

Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

20:45

Гороскоп на сегодня 16 сентября: Близнецам - серьезная ссора, Ракам - знакомство

Реклама
20:26

"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

20:20

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:01

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

19:48

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:34

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавшихФото

19:25

"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

19:13

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

19:10

Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФмнение

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять