Иракли Макацария впервые показал лицо сына

Грузинский "Холостяк" счастлив в браке с Лизой Чичуа.

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Иракли Макацария, Лиза Ччуа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maqatsa

Кратко:

Как выглядит сын Иракли Макацария

На кого похож малыш

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк", Иракли Макацария, впервые показал, как выглядит его старший сын Георгий.

На своей странице в Instagram, он и его жена Лиза Чичуа поделились кадрами с фотосессии, где позируют все втроем. "Наш Гия. Мы любим тебя", - написала под фото она.

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Малыш выглядит очень позитивным. Он много смеется, у него красивые кудрявые волосы и он очень похож на свою маму.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа показали лицо сына Георгия / Фото Instagram/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа показали лицо сына Георгия / Фото Instagram/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа показали лицо сына Георгия / Фото Instagram/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа показали лицо сына Георгия / Фото Instagram/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа показали лицо сына Георгия / Фото Instagram/lizachichuaa

Пара недавно встала родителями во второй раз. У них родилась девочка, которую они назвали Нино.

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Напомним, как сообщал Главред, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.

А также ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.

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Кто такой Иракли Макацария Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми. Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".

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