"Ищет новую Настю": беглец Потап принял окончательное решение

Кратко:
- Потап объявил новый кастинг
- Беглец нарвался на критику из-за своего видео
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, подтвердил то, что он не собирается возвращаться.
На своей странице в соцсетях беглец показал видео, в котором рассказал о кастинге в группу Mozgi.
"Хотите стать частью самой энергичной и неудержимой музыкальной команды? Мечтаете выступать на больших сценах, зажигать публику и быть в центре событий? Вот ваш шанс! Мы объявляем кастинг в MOZGI BAND!" - отметил Потап.
Видео записано на английском языке и в нем не было ни слова об Украине. Поклонники моментально отреагировали на заявление рэпера и написали множество комментариев.
"Это уже снизу постучали или пробили и унесли?";
"Днище";
"Черт лысый";
"Ищет новую Настю", - отметили подписчики.
Напомним, жена беглеца Настя Каменских уже более года живет в Украине, хоты была за границей вместе с Потапом, и не комментирует его поведение.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
Вас может заинтересовать:
- "Я тебя мучаю": Тина Кароль отвергла известного украинского шоумена
- Известная российская ведущая "слила" предательницу Лолиту - что произошло
- Евровидение 2025: какие ставки букмекеров для Украины и кто ее главный конкурент
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред