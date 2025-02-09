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"Ищет новую Настю": беглец Потап принял окончательное решение

Элина Чигис
9 февраля 2025, 12:48
121
Потап вызвал негативную реакцию у поклонников.
Потап
Потап - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

  • Потап объявил новый кастинг
  • Беглец нарвался на критику из-за своего видео

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, подтвердил то, что он не собирается возвращаться.

На своей странице в соцсетях беглец показал видео, в котором рассказал о кастинге в группу Mozgi.

видео дня

"Хотите стать частью самой энергичной и неудержимой музыкальной команды? Мечтаете выступать на больших сценах, зажигать публику и быть в центре событий? Вот ваш шанс! Мы объявляем кастинг в MOZGI BAND!" - отметил Потап.

Видео записано на английском языке и в нем не было ни слова об Украине. Поклонники моментально отреагировали на заявление рэпера и написали множество комментариев.

"Это уже снизу постучали или пробили и унесли?";

"Днище";

"Черт лысый";

"Ищет новую Настю", - отметили подписчики.

Напомним, жена беглеца Настя Каменских уже более года живет в Украине, хоты была за границей вместе с Потапом, и не комментирует его поведение.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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