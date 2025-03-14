Камалия показала, от кого в постели получает "море нежности"

Краткое содержание:
- Камалия показала свое пробуждение
- Позитивом каждое утро она заряжается прямо в постели
Украинская певица Камалия является завидной холостячкой со множеством поклонников, хоть и не может выйти замуж в ближайшие семь лет - до совершеннолетия дочерей Мирабеллы и Арабеллы (на этом настоял ее бывший муж и отец девочек - прим. редактора). Впрочем, даже на таких условиях артистка с излишком получает внимание почитателей.
Есть в жизни Камалии и те, к чьим проявлениям нежных чувств она неизменно благосклонна. Порой они даже оказываются в ее постели, о чем недавно в своем блоге в Instagram рассказала сама певица.
Речь идет про двух ее питомцах - песиках по кличке Энджел и Мини. Камалия показала, с какой нежностью они будят свою хозяйку по утрам. "Только открываю глаза - и сразу получаю море нежности, любви и позитива! Что может быть лучше такого доброго утра?" - пишет звезда.
Камалия была замужем один раз - за бизнесменом и миллионером британо-пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром. Их брак продлился двадцать лет (2003-2023). В этих отношениях в 2013 году появилось двое дочерей - двойняшки Арабелла и Мирабелла. Они живут в Англии, где получают образование. По словам Камалии, девочки не знают, что их родители в разводе. Поэтому отдыхают и отмечают праздники они всей семьей.
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Кто такая Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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