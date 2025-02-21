Камалия раскрыла секрет 20-часовой диеты

Украинская певица Камалия находится на интвервальном голодании.

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Камалия не есть по 20 часов/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Вы узнаете:

Как худеет певица Камалия

По сколько часов в сутки она не ест

Украинская певица Камалия, которая недавно объявила о том, что расстается со своим мужем-маллинером Захуром, рассказала о том, как худеет с помощью 20-ти часовой диеты.

Как рассказала она в интервью М1, она худеет посредством длительного отказа от еды. Так, артистка большинство времени в сутках не ест ничего, а затем делает только один легкий перекус. Это может быть суп, салат, мясо или печень.

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"Я на интервальном питании. По 20 часов не ем, а потом один раз поела и все. Это обычно супчик, какой-нибудь салатик. Возможно, кусочек мяса или печени", — отметила артистка.

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Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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