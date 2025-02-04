Кейт Миддлтон снова заговорила о болезни в социальных сетях

Коротко:
- Кейт Миддлтон появилась на свежем фото
- Какой месседж донесла принцесса
Кейт Миддлтон, которая в сентябре прошлого года завершила курс химиотерапии, опубликовала личное сообщение накануне Всемирного дня борьбы с раком через три недели после объявления о том, что она находится в "ремиссии".
Всемирный день борьбы с раком отмечается во всем мире 4 февраля, и принцесса Уэльская поделилась этим сообщением в социальных сетях накануне, написало издание People.
Пост сопровождался новой фотографией принцессы Кейт, стоящей и улыбающейся в лесу с поднятыми руками. К слову, авторство фотографии принадлежало ее сыну, принцу Луи.
"Не забывайте лелеять все то, что лежит за пределами болезни", — гласило сообщение вместе с хэштегом #WorldCancerDay.
То же самое фото позже появилось и на других платформах, в частности в социальной сети Х.
Don’t forget to nurture all that which lies beyond the disease. C #WorldCancerDay— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 3, 2025
? Prince Louis pic.twitter.com/fcAo39ntWs
Новое фото Кейт на фоне папоротника является символичным. Папоротники интерпретируются как символ выносливости, стойкости и новых начинаний, учитывая их способность расти в самых разных условиях.
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Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.
В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.
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Кто такая Кейт Миддлтон
Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.
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