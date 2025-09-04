Кейт Миддлтон выгуляла новый шикарный образ блондинки

Принцесса Уэльская впервые отрастила такие длинные волосы и покрасила их в светлый тон.

Кейт Миддлтон сменила прическу и цвет волос / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Как сейчас выглядит Кейт Миддлтон

Где она показалась с Уильямом

Кейт Миддлтон показалась в новом образе и выгуляла свои светлые летние волосы, возвращаясь к исполнению королевских обязанностей.

Как пишет People, 43-летняя принцесса Уэльская посетила недавно преображенные сады Музея естественной истории вместе с 43-летним принцем Уильямом, впервые выйдя вместе после летних каникул.

Принцесса Кейт выбрала летнее мелирование и отрастила волосы до середины спины, создав самый светлый и длинный образ в своей жизни.

Для посещения музея Кейт распустила волосы, сделав боковой пробор и сделав свою фирменную пышную укладку.

Спекуляции вокруг последней смены прически Кейт появились 24 августа, когда камеры запечатлели её едущей в церковь возле замка Балморал в Шотландии с принцем Уильямом и их детьми.

Для похода в церковь Кейт уложила длинные волосы волнами, и её локоны отливали золотом на солнце.

Как и многие женщины, принцесса Уэльская несколько раз меняла цвет волос и укладку за эти годы. Принцесса Кейт экспериментировала с короткими слоями, солнечным мелированием, челками-шторками и даже анонимно пожертвовала 18 сантиметров волос благотворительному фонду Little Princess Trust в 2017 году. Организация создает парики из пожертвованных волос и раздает их детям, потерявшим волосы в результате химиотерапии или лучевой терапии.

Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

