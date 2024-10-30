Теперь путинист снова будет носить короткую стрижку, пока еще остались волосы на его голове.

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Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Вы узнаете:

Как преобразился Киркоров

Как он выглядит после стрижки

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, на фоне возможных проверок на его причастность к популяризации ЛГТБ, состриг свою наполовину лысую голову.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, певец появился в новом образе и показал свою новую стрижку. К слову, поклонники артиста наверное уже привыкли к тому, что певец то и дело меняет свой образ.

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Буквально недавно певец нарастил себе ягодицы и откачал лишний жир и сделал пластику на лице. А позже, он наполнит филлерами места, где у мужчин обычно бицепсы. Позже он также заявил, что накачал свои формы в зале.

Однако позже, скандальный пластический хирург выдал правду, где рассказал, что провел ему операцию по увеличению рук.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Путинист Киркоров сделал новые волосы / Фото 7Дней

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Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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