"Ком в горле и слезы": Тина Кароль рассказала про чувства к покойному мужу

Смерть возлюбленного - болезненная тема для Кароль.

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Тина Кароль новости - Тина Кароль раскрыла чувства к Евгению Огиру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Кратко:

Первого и единственного официального мужа Тины Кароль не стало в 2013 году

С тех пор певица одна

Она рассказала, что сегодня чувствует к покойному возлюбленному

Украинская певица Тина Кароль стала вдовой в 2013 году, когда после борьбы с раком желудка скончался ее муж, отец ее единственного сына и продюсер Евгений Огир. Пара была в браке пять лет.

С тех пор прошло уже больше десяти лет, но артистка так и не вышла повторно замуж, и не имела официальных отношений, о которых бы говорила на публику. Кароль приписывали романы со многими известными мужчинами, но Тина предпочитает скрывать свою личную жизнь - Огир остается единственным мужчиной, о котором она готова говорить.

видео дня

Недавно во время записи подкаста Unzip звезда призналась, какие чувства сейчас она испытывает к покойному мужу. Она рассказала, что происходит с ней, когда она пересматривает совместные фото и видео с Евгением.

"В любви нет гравитации. Человек, переживший потерю, я тебе честно скажу, чувствует и дыхание, и прикосновение, и тремор при упоминании, и ком в горле, и слезы. Это нельзя вызвать искусственно. Вся память, которая еще бережется, но она стирается... Или когда просматриваете фото или видео...", - поделилась Тина Кароль.

Кто такая Тина Кароль / Главред

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Ранее Главред рассказывал, что украинскую певицу Камалию жестоко преследует бывший мужчина, роман с которым она закрутила после расставания с Мохаммадом Захуром.

Также украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности. Она поделилась романтическим моментом с возлюбленным.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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