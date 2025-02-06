Кровь брызжет фонтаном: у Тодоренко травмировался сын, оставленный без присмотра

У запроданки Тодоренко дети частенько оказываются в сложных ситуациях.

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Дети Тодоренко / Коллаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Вы узнаете:

Что случилось со старшим сыном Тодоренко

Кто в этом виноват

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, рассказала что может случится с детьми, если за ними не смотреть.

Как пишет российский пропагандистский ресурс 5-tv, младший ребенок, которого она родила от Влада Топалова, разбил нос старшему.

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В этом время, сама горе-мать, которая очевидно не проводит 24 часа в сутки с детьми, решила взять перерыв от материнских обязанностей и закрылась в ванной.

Позже, запроданка услышала громкий и пронзительный крик. Сначала она надеялась, что это просто очередной детский каприз или какая-то игра, но вскоре поняла, что ситуация гораздо серьезнее.

"Вышла, а там старший сын с окровавленным носом. Плачет, кровь брызжет фонтаном. Младший стоит рядом весь в брызгах крови", — поделилась телеведущая.

Сообщается также, что серьезных увечий никто из мальчиков не получил, отделались легким испугом.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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