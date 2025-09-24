Укр
Куда делась Роза Аль-Намри: что случилось с телеведущей

Алена Кюпели
24 сентября 2025, 09:47обновлено 24 сентября, 10:19
Популярная телеведущая Роза Аль-Намри не ведет публичный образ жизни.
Роза Аль-Намри пропала с радаров
Роза Аль-Намри пропала с радаров / Коллаж Главред, фото Instagram/alnamriroza

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Роза Аль-Намри
  • Где она проживает

Украинская журналистка и участница романтического реалити-шоу "Холостяк 3", девушка с арабскими корнями Роза Аль Намри исчезла с радаров украинских СМИ, да и с экранов в том числе.

Главред разбирался, что же случилось с телеведущей и куда она пропала.

Роза Аль-Намри постит фото из Европы
Роза Аль-Намри постит фото из Европы / Фото Instagram/alnamriroza

Судя по социальным сетям телеведущей, она проживает в Германии и ведет непубличный образ жизни. Хотя после начала военного вторжения террористической России в Украину, она опубликовала пост, в котором поддержала свою страну и сообщила, что никуда не собирается уезжать.

Точно нельзя сказать, что Аль-Намри проживает за границей постоянно. Однако несколько месяцев подряд она постит фото из Германии и других европейских стран.

Роза Аль-Намри постит фото из Европы
Роза Аль-Намри постит фото из Европы / Фото Instagram/alnamriroza

На одном из фото Роза показала, как участвовала в социальной инициативе со своими немецкими подругами. Они танцевали в доме для пожилых людей.

Некоторые источники сообщают, что в 2013 году Аль-Намри встречалась со внуком актрисы Ады Роговцевой, кинооператором Алексеем Ткаченко. А вот в 2015 году ведущая поделилась новостью о том, что вышла за него замуж.

В 2017 году Роза выложила фото с другим молодым человеком Александром Сивацким. На этом моменте личная жизнь телеведущей стала закулисной.

Роза Аль-Намри предположительно живет в Германии
Роза Аль-Намри предположительно живет в Германии / Фото Instagram/alnamriroza

Чем занималась Роза Аль-Намри

Роза Аль-Намри прославилась благодаря участью в третьем сезоне шоу Холостяк. Тогда она вместе с другими участницами боролась за сердце российского пластического хирурга Андрея Искорнева.

Она не выиграла в шоу, но стала довольно заметной участницей. Позже она вела пост-шоу "Как выйти замуж", где разбирала последующие сезоны с другими участницами.

Роза вела программу
Роза вела программу "Как выйти замуж" / Фото СТБ

Также она организовала собственное шоу "7Я Розы". В нем приняли участие все родственники Розы – ее сестры, брат, родители, а также бойфренды и друзья.

О персоне: Роза Аль-Намри

Роза Аль-Намри – украинская журналистка, телеведущая. Стала известна после участия в телепроекте "Холостяк-3". Впоследствии стала журналисткой и ведущей шоу "Невероятная правда о звездах", ведущей пост-шоу "Как выйти замуж", "Мирами за сокровищами" на телеканале СТБ.

