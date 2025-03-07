Кратко:
- Лолиту продолжают наказывать за вечеринку
- Что случилось в Казани
Певица-предательница Лолита Милявская, которая продолжает отвечать за свою прогулку на скандальной "голой вечеринке", на которой она зажигала в декабре 2023-го, лишилась еще одного концерта.
Как пишет российское пропагандистское издание РИА Новости, Казань Экспо отменила концерт Лолиты.
"Уважаемые посетители, сообщаем вам, что концерт Лолиты на территории МВЦ "Казань Экспо" не состоится", - говорится на сайте.
Площадка не уточнила, по какой причине отменен концерт, который был запланирован на 21 марта.
Сама Лолита также вышла на связь и дала короткий комментарий. "Комментировать нечего", - сказала певица, которая молчит о том, что террористическая Россия уничтожает ее родину.
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Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.
А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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