Национальный отбор на Евровидение-2026: стартовал прием заявок на конкурс

Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала стала музыкальным продюсером Национального отбора на конкурс в 2026 году. Первым ее официальным решением было открытие приема заявок на Нацотбор-2026.
Джамала сообщила, что заявки на участие будут приниматься с третьего сентября по 27 октября. Сам Национальный отбор состоится традиционно в феврале.
Украинские еврофаны встретили эту новость с большим энтузиазмом, а в комментариях в социальных сетях у одного украинского певца уже образовался целый фан-клуб. Так почитатели Khayat, который уже трижды пытался пробиться на Евровидение, активно выдвигают его в качестве представителя Украины в 2026 году. Сам артист не комментировал, будет ли принимать участие в Нацотборе.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
