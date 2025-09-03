Национальный отбор на Евровидение-2026: стартовал прием заявок на конкурс

У желающих блеснуть талантом на Евровидении в 2026 году есть целых два месяца, чтобы показать себя.

Нацотбор на Евровидение-2026 - раскрыты первые детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

Когда завершится прием заявок на участие в Нацотборе-2026

Когда состоится Национальный отбор на Евровидение-2026

Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала стала музыкальным продюсером Национального отбора на конкурс в 2026 году. Первым ее официальным решением было открытие приема заявок на Нацотбор-2026.

Джамала сообщила, что заявки на участие будут приниматься с третьего сентября по 27 октября. Сам Национальный отбор состоится традиционно в феврале.

Украинские еврофаны встретили эту новость с большим энтузиазмом, а в комментариях в социальных сетях у одного украинского певца уже образовался целый фан-клуб. Так почитатели Khayat, который уже трижды пытался пробиться на Евровидение, активно выдвигают его в качестве представителя Украины в 2026 году. Сам артист не комментировал, будет ли принимать участие в Нацотборе.

Нацотбор на Евровидение-2026 - раскрыты первые детали / instagram.com/suspilne.eurovision

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

