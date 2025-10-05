Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

Вкратце:
- Надя Дорофеева и ее команда пережили атаку на Львов 5 октября
- Звезда показала, как они скрывались в убежище
Утром пятого октября Украинв оказалась под комбинированной атакой страны-оккупанта. Запорожье и Львов пострадали больше всего.
Во время обстрела во Львове оказалась украинская певица Надя Дорофеева. В своем Telegram-канале она сообщила, что вместе с командой проснулась от звуков пролетающих ракет.
Час спустя артистка успокоила фанатов, и показала фото, на котором она и ее коллеги находятся в убежище. И хоть Дорофеева пребывала в безопасности, на ее лице отчетливо отпечатался страх. "Боже, сколько ракет. Это просто жесть. Сидим с командой", - написала Додо.
Надя Дорофеева во Львове
Вопреки тяжелому утру, которое Dorofeeva встретила под звуки вражеских ракет, артистка все же сумела собраться с силами, и провела концерт во Львове в ТЦ Форум. Выступление звезды имело благотворительную составляющую - Наде и ее команде при поддержки зрителей удалось собрать крупную суму на нужды ВСУ.
