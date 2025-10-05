Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

Dorofeeva вышла на связь чтобы рассказать о своем состоянии.

https://glavred.info/starnews/nadya-dorofeeva-okazalas-vo-lvove-vo-vremya-ataki-rf-10704056.html Ссылка скопирована

Надя Дорофеева рассказала, как перенесла ракетную атаку на Львов / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Вкратце:

Надя Дорофеева и ее команда пережили атаку на Львов 5 октября

Звезда показала, как они скрывались в убежище

Утром пятого октября Украинв оказалась под комбинированной атакой страны-оккупанта. Запорожье и Львов пострадали больше всего.

Во время обстрела во Львове оказалась украинская певица Надя Дорофеева. В своем Telegram-канале она сообщила, что вместе с командой проснулась от звуков пролетающих ракет.

видео дня

Час спустя артистка успокоила фанатов, и показала фото, на котором она и ее коллеги находятся в убежище. И хоть Дорофеева пребывала в безопасности, на ее лице отчетливо отпечатался страх. "Боже, сколько ракет. Это просто жесть. Сидим с командой", - написала Додо.

Надя Дорофеева рассказала, как перенесла ракетную атаку на Львов / t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева рассказала, как перенесла ракетную атаку на Львов / t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева во Львове

Вопреки тяжелому утру, которое Dorofeeva встретила под звуки вражеских ракет, артистка все же сумела собраться с силами, и провела концерт во Львове в ТЦ Форум. Выступление звезды имело благотворительную составляющую - Наде и ее команде при поддержки зрителей удалось собрать крупную суму на нужды ВСУ.

Надя Дорофеева во Львове / Главред

Надя Дорофеева во Львове / Главред

Надя Дорофеева во Львове / Главред

Полное видео на канале STARS UA

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известная украинская ведущая Инна Шевченко впервые стала матерью в 47 лет. Она раскрыла пол новорожденного, и поделилась первым фото с малышом.

Также экс-жена Дмитрия Комарова, модель и ведущая Александра Кучеренко, сделала романтичный намек из города любви. В Париже она совмещает работу и отдых.

Читайте также:

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред