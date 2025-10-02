Надя Дорофеева сообщила о болезни: "Сейчас изнуренная"

Вкратце:
- В последнее время здоровье подводит Надю Дорофееву
- Певица рассказала об усталости и болезни
Украинская певица Надя Дорофеева два раза за лето оказывалась в больнице. Недавно артистка сообщила, что из-за состояния здоровья ей пришлось сесть на строжайшую диету, что стало для нее большим ударом.
Увы, на этом проблемы Dorofeeva не закончились. В своем Telegram-канале артистка рассказала о болезни, на лечение которой она из-за плотного графика смогла выделить лишь один день.
Надя опубликовала сэлфи, на котором выглядит крайне уставшей. "Насыщенная неделя. Классные люди и события. Но сейчас я изнуренная и заболела, и так хочу домой. У меня есть завтра на отдохнуть", - поделилась Дорофеева.
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
