Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

Вы узнаете:
- Наташа Королева помирилась с невесткой
- Что она сделала для этого
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, помирилась со своей невесткой Мелиссой Глушко при помощи шопинга.
Как стало известно из соцсетей предательницы, вместе с невесткой она отправилась по магазинам.
Как оказалась, они вместе готовятся к годовщине свадьбы Мелиссы и Архипа, которая состоится 21 августа.
Смотрите видео, как Королева и Глушко выбирали себе наряды:
Скандал Наташи Королевой с невесткой
Напомним, недавно появились слухи о том, что Королева разругалась с женой сына Архипа, после чего Мелисса увезла мужа из Москвы. Все же предательнице удалось наладить отношения с невесткой.
Раньше предательница публично показывала, как хорошо она относиться к Мелиссе и даже ездила с молодой семьей на отдых, но оказалось не все так гладко.
"Ссора обычная, бытовая, но Мелисса психанула и увезла Архипа отдыхать показательно. Сказала, мол, обойдутся без Наташкиных денег", - заявил источник росСМИ.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
