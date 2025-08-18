Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

Наташа Королева показалась вместе с Мелиссой.

Наташа Королева - скандал с невесткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко, Наташа Королева

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, помирилась со своей невесткой Мелиссой Глушко при помощи шопинга.

Как стало известно из соцсетей предательницы, вместе с невесткой она отправилась по магазинам.

Как оказалась, они вместе готовятся к годовщине свадьбы Мелиссы и Архипа, которая состоится 21 августа.

Наташа Королева на шоппинге / фото: скрин t.me/Ego_svita

Скандал Наташи Королевой с невесткой

Напомним, недавно появились слухи о том, что Королева разругалась с женой сына Архипа, после чего Мелисса увезла мужа из Москвы. Все же предательнице удалось наладить отношения с невесткой.

Наташа Королева продолжает выступать в РФ / фото: instagram.com, Наташа Королева

Раньше предательница публично показывала, как хорошо она относиться к Мелиссе и даже ездила с молодой семьей на отдых, но оказалось не все так гладко.

"Ссора обычная, бытовая, но Мелисса психанула и увезла Архипа отдыхать показательно. Сказала, мол, обойдутся без Наташкиных денег", - заявил источник росСМИ.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

