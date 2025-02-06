Называла украинцев "нацистами": в Украине будут судить Таисию Повалий

Вы узнаете:
- По какой статье будут судить певицу
- Перечень взысканных активов певицы
В Украине будут судить бывшую народную артистку Украины и экс-депутата от запрещенной "Партии регионов". Фигурантка призывала захватить Украину. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Так, прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины по фактам коллаборационной деятельности, публичных призывов к агрессивной войне и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).
Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о Таисии Повалий.
"Обвиняемая в 2014 году выехала в Россию, сейчас живет в Москве и ведет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство", - рассказали прокуроры.
Следствие установило, что, имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку главы Кремля Владимира Путина. В частности, участвует в различных политических акциях.
"Обвиняемая охотно дает интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами", - отметили в Офисе генпрокурора.
Кроме того, по материалам прокуратуры Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства принадлежащих обвиняемой активов:
- семи земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;
- жилого дома общей площадью 442 кв. м;
- домовладения общей площадью 101 кв. м;
- двух транспортных средств;
- четырех единиц оружия;
- имущественных прав на музыку и слова к 9 произведениям.
Таисия Повалий - последние новости:
Как сообщал Главред, в феврале прошлого года СБУ сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий.
22 октября 2024 коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины постановила применить к артистке санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях". Так у Повалий отбирают часть ее украинского движимого и недвижимого имущества.
В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский официально постановил о лишении государственных наград 34-х предателей Украины. Среди них - Повалий.
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Кто такая Таисия Повалий?
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
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