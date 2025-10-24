Не могу принять: Мурик из Green Grey заговорил о смерти Дизеля

Кратко:
Украинский музыкант и один из основателей группы Green Grey Мурик заговорил о смерти своего друга и фронтмена Дизеля, которого похоронили 23 октября в столице Украины.
Как известно, лидер группы скончался от остановки сердца.
На своей странице в Instagram, Мурзик заявил, что четвертое утром подряд он просыпается и не может принять эту реальность.
"Нет больше с нами Андрюхи, Андрея Дизеля Яценко. Вчера мы проводили его в последний путь", - говорит артист.
Он также добавляет, что жизнь несмотря ни на что, продолжается и должна продолжаться. Поэтому запланированный на 30 октября концерт состоится. Это будет вечер памяти Андрея Яценко.
Мурик сообщил, что отмененный тур - это неправильная формулировка. Тур не отменили, а перенесли из-за жизненных обстоятельств.
"Rest in peace, Bro and show must go on", - добавил музыкант.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 октября стало известно о смерти основателя и фронтмена группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Как сообщила в соцсетях менеджер артистов и продюсер мероприятий Ирина Агелова, причиной смерти музыканта стала остановка сердца.
Внезапное известие о смерти Андрея "Дизеля" Яценко ошеломило украинских звезд и его поклонников. Друзья и коллеги музыканта массово выражают соболезнования, вспоминая его как талантливую и яркую личность.
Лидер группы Green Grey ушел из жизни в возрасте 55 лет, когда коллектив как раз готовился к всеукраинскому концертному туру. Первое выступление должно было состояться уже 24 октября, однако организаторы сообщили, что из-за трагического события тур отменён.
О группе: Green Grey
Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".
Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.
На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".
