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"Печальное известие": Сергея Жадана "похоронили" в Сети

Анна Подгорная
11 марта 2025, 21:09
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Сообщение о том, что с Жаданом случилось несчастье, якобы уже подтвердили в близком окружении литератора.
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Сергей Жадан
Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Кратко:

  • В Сети появилось сообщение про беду, которая приключилась с Сергеем Жаданом
  • Деятель не удержался, и отреагировал на собственный "некролог"

Украинский литератор, лидер группы Жадан и Собаки и служащий 13-ой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" Сергей Жадан стал жертвой фейковых новостей. В своем блоге в Х он опубликовал "печальное известие" про себя.

По Сети стало распространяться сообщение о том, что с 50-летним Жаданом случилось несчастье. При этом в "некрологе" среди его заслуг упомянули его композиторскую деятельность, которой он в реальной жизни не занимается.

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Эта ситуация сильно позабавила Сергея Жадана, который сейчас жив и здоров. "Всем добра! Ваш композитор Жадан", - написал в соцсети культурный деятель, и с большим азартом обсуждал в комментариях "информацию, которую уже подтвердила семья".

Жадан про печальные новости
Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / x.com/serhiy_zhadan
Жадан про печальные новости
Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / x.com/serhiy_zhadan
Жадан про печальные новости
Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / x.com/serhiy_zhadan
Жадан про печальные новости
Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / x.com/serhiy_zhadan

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Кто такой Сергей Жадан?

Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".

Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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