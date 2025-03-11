"Печальное известие": Сергея Жадана "похоронили" в Сети

Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Кратко:

В Сети появилось сообщение про беду, которая приключилась с Сергеем Жаданом

Деятель не удержался, и отреагировал на собственный "некролог"

Украинский литератор, лидер группы Жадан и Собаки и служащий 13-ой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" Сергей Жадан стал жертвой фейковых новостей. В своем блоге в Х он опубликовал "печальное известие" про себя.

По Сети стало распространяться сообщение о том, что с 50-летним Жаданом случилось несчастье. При этом в "некрологе" среди его заслуг упомянули его композиторскую деятельность, которой он в реальной жизни не занимается.

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Эта ситуация сильно позабавила Сергея Жадана, который сейчас жив и здоров. "Всем добра! Ваш композитор Жадан", - написал в соцсети культурный деятель, и с большим азартом обсуждал в комментариях "информацию, которую уже подтвердила семья".

Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / x.com/serhiy_zhadan

Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / x.com/serhiy_zhadan

Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / x.com/serhiy_zhadan

Сергей Жадан новости - реакция писателя на собственный некролог / x.com/serhiy_zhadan

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Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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