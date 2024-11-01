Первая леди удивила костюмом на Хэллоуин: как она прогулялась в виде панды

Первая леди не постеснялась надеть на себя детский и непосредственный образ.

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Джилл Байден порадовала своим костюмом на Хэллоуин / Коллаж Главред, фото Х (Twitter), Instagram/drbiden

Кратко:

Джилл Байден выгуляла костюм панды

Джо Байден ее сопровождал

Первая леди раздавала детям книги

Президент Джо Байден и его жена Джилл, которая переоделась в гигантскую панду, в среду в последний раз принимали гостей на Южной лужайке Белого дома.

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Как пишет АВС, первая леди ранее в этом году приняла участие в анонсе Национального зоопарка о том, что у него возвращаются панды. К слову, они прибыли в столицу США в середине октября, и Джилл Байден надела костюм панды в качестве "приветственного жеста".

Позже она и президент вышли на улицу на закате и провели около часа, раздавая угощения. Байден, одетый в костюм и галстук, раскладывал коробки шоколадных конфет по сумкам детей, в то время как первая леди раздавала детям экземпляры книги "10 жутких тыкв".

Дебаты Байдена и Трампа - что известно 27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции. Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

Ожидалось, что в течение дня через ворота Белого дома пройдут до 8000 человек, включая студентов и детей.

На видео - эпичное появление четы Байден:

Джо и Джилл Байден в преддверии Хеллоуин / Скриншот Х (Twitter)

Jill Biden dressed up as a Giant Panda for Hollaween last night



This is very disturbing, especially given the facts surrounding what Panda Eyes mean.. in regards to children.



To throw more disgust in the situation, Joe Biden literally nibbled on a few children. pic.twitter.com/YdLGltaBKx — Steve Witkoff (@stevewitkof) October 31, 2024

Как известно, президент США Джо Байден отказался от своей заявки на переизбрание в июле. Он покидает свой пост президента Америки в январе.

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Как раньше писал Главред, ранее американская супер популярная поп-звезда Тейлор Свифт поддержала кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента после напряженных дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Ранее также между легендой мирового кино, актером Робертом Де Ниро и скандальным бывшим президентом США Дональдом Трампом разгорелся публичный скандал. 80-летний артист назвал того "клоуном", когда в Нью-Йорке проходило судебное заседание по делу экс-хозяина Белого дома.

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