Похороны Анны Жук: в Харькове попрощались с блогершей Аннет

Кратко:
- 24 января Анна Жук погибла в автокатастрофе
- 26 января Аннет похоронили в Харькове
Популярная украинская блогерша и волонтер Анна Жук (Аннет) погибла в возрасте 39 лет в страшном ДТП на трассе Харьков-Киев. Трагедия произошла 24 января.
Сегодня, 26 января, Анну провели в последний путь. Отпевание состоялось в Харькове, в Иоанно-Богословском храме ПЦУ архиепископом Митрофаном. Кадрами обряда он поделился в социальных сетях.
Также репортаж с похорон Аннет вели корреспонденты Новини.LIVE Харків. На прощание в храм, а затем - на кладбище, пришло более сотни человек - родственники, друзья, коллеги, военные, которым Жук помогала во время полномасштабной войны.
Также на похоронах Анны Жук присутствовал ее муж Владимир Билёвцов, который был за рулем в трагический для его семьи день. Мужчина получил травмы, но выжил, и смог провести возлюбленную в последний путь. У него было разбито лицо и перевязанная рука, он едва держался на ногах. Прощаясь с женой на кладбище, Владимир не сдержал эмоции и разрыдался.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что на фронте погиб редактор шоу "МастерШеф" Антон Вовк. Трагедия произошла во время выполнения боевого задания. У него осталась жена и две дочери.
Также в канун Нового года-2025 умер 39-й президент США Джимми Картер - ему было сто лет, и он считался старейшим из президентов. В последние годы он страдал от онкологии.
Читайте также:
- "Не могу поверить": известные блогеры чутко отреагировали на гибель Анны Жук
- Ехала на день рождения: всплыли новые подробности гибели Анны Жук
- Муж Анны Жук оставил будто прощальный пост, друзья семьи и блогеры в панике
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред