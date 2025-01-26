Похороны Анны Жук: в Харькове попрощались с блогершей Аннет

Анну Жук провели в ее последний путь муж, семья, друзья, коллеги и военные.

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Анна Жук погибла - фото с похорон блогерши Анны Жук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prosto__dobryi, Facebook Архієпископ Митрофан

Кратко:

24 января Анна Жук погибла в автокатастрофе

26 января Аннет похоронили в Харькове

Популярная украинская блогерша и волонтер Анна Жук (Аннет) погибла в возрасте 39 лет в страшном ДТП на трассе Харьков-Киев. Трагедия произошла 24 января.

Сегодня, 26 января, Анну провели в последний путь. Отпевание состоялось в Харькове, в Иоанно-Богословском храме ПЦУ архиепископом Митрофаном. Кадрами обряда он поделился в социальных сетях.

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Также репортаж с похорон Аннет вели корреспонденты Новини.LIVE Харків. На прощание в храм, а затем - на кладбище, пришло более сотни человек - родственники, друзья, коллеги, военные, которым Жук помогала во время полномасштабной войны.

Также на похоронах Анны Жук присутствовал ее муж Владимир Билёвцов, который был за рулем в трагический для его семьи день. Мужчина получил травмы, но выжил, и смог провести возлюбленную в последний путь. У него было разбито лицо и перевязанная рука, он едва держался на ногах. Прощаясь с женой на кладбище, Владимир не сдержал эмоции и разрыдался.

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