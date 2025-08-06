"Потап на подтанцовке": в сети высмеяли танцоров российской звезды

Кратко:
- Кого увидели на подтанцовке у Булановой
- Что там делает двойник Потапа
Танцоры популярной российской звезды Татьяны Булановой взорвали сеть своими танцами.
В социальной сети Instagram появился ролик, где певица поет одну из своих песен, а ее танцоры возраста 40+ едва ли передвигаются по сцене. Мужчины, одетые в черные блестящие костюмы, делают простые шаги и выглядят уставшими и безразличными.
Одного танцора сравнили с украинским певцом Потапа. Мужчина-танцор по комплекции и типажу напомнил пользователям украинского продюсера и исполнителя.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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