Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Анна Asti не сдержала слез на сцене.

https://glavred.info/starnews/povtorila-sudbu-kirkorova-s-annoy-asti-proizoshla-beda-10698206.html Ссылка скопирована

Анна Asti повторила судьбу Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Asti,

Вы узнаете:

Анна Asti получила серьезную травму

Как это произошло

С певицей Анной Asti, которая предала Украину и сбежала в страну-террориста РФ, произошла очередная неприятность. Запроданка повторила судьбу Филиппа Киркорова и получила травму прямо во время концерта, сообщают росСМИ.

Уже на первом номере своего шоу Асти неудачно подпрыгнула и снова вывихнула ногу. Боль оказалась настолько сильной, что она забыла слова собственных песен, а в финале выступления расплакалась.

видео дня

"Иногда даже папино воспитание "солдата" не спасает", — призналась Асти.

Анна Asti получила травму на сцене / фото: instagram.com, Анна Asti

Несмотря на травму, певица не могла позволить себе остановить концерт, ведь проблемы с продажей билетов существуют и без подобных форс-мажоров. Поэтому Асти пришлось отработать программу, прихрамывая. Впрочем, как похвасталась предательница Украины, ее поклонники якобы ничего не заметили.

"Значит, справилась", — утешила себя Анна Asti.

Напомним, что с Филиппом Киркоровым произошла похожая ситуация. Путинист упал со сцены во время выступления на "Новой волне" в Казани. Певец оступился на передвижной лестнице и чудом избежал серьезных травм.

Анна Astі выступала со слезами на глазах / фото: instagram.com, Анна Astі

Анна Asti - позиция

Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину публично не высказывается по политическим вопросам и продолжает концертную деятельность в России. В 2023 году она получила российское гражданство, отказавшись от украинского. Артистка занесена в базу "Миротворца" за поддержку агрессора и деятельность на территории РФ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что жизнь предательницы Украины Анны Asti на территории террористической РФ становится все сложнее. По данным источников из российского шоу-бизнеса, ее капризы и лицемерие раздражают коллег по сцене, поэтому многие стараются избегать общения с артисткой.

Кроме того, в стране-агрессоре высмеяли внешность Анны Asti и Ани Лорак. Певицы появились на музыкальном фестивале "Новая волна" в Казани, что вызвало бурные обсуждения среди публики относительно косметических вмешательств в их лица.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред