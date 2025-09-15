Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Вы узнаете:
- Анна Asti получила серьезную травму
- Как это произошло
С певицей Анной Asti, которая предала Украину и сбежала в страну-террориста РФ, произошла очередная неприятность. Запроданка повторила судьбу Филиппа Киркорова и получила травму прямо во время концерта, сообщают росСМИ.
Уже на первом номере своего шоу Асти неудачно подпрыгнула и снова вывихнула ногу. Боль оказалась настолько сильной, что она забыла слова собственных песен, а в финале выступления расплакалась.
"Иногда даже папино воспитание "солдата" не спасает", — призналась Асти.
Несмотря на травму, певица не могла позволить себе остановить концерт, ведь проблемы с продажей билетов существуют и без подобных форс-мажоров. Поэтому Асти пришлось отработать программу, прихрамывая. Впрочем, как похвасталась предательница Украины, ее поклонники якобы ничего не заметили.
"Значит, справилась", — утешила себя Анна Asti.
Напомним, что с Филиппом Киркоровым произошла похожая ситуация. Путинист упал со сцены во время выступления на "Новой волне" в Казани. Певец оступился на передвижной лестнице и чудом избежал серьезных травм.
Анна Asti - позиция
Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину публично не высказывается по политическим вопросам и продолжает концертную деятельность в России. В 2023 году она получила российское гражданство, отказавшись от украинского. Артистка занесена в базу "Миротворца" за поддержку агрессора и деятельность на территории РФ.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что жизнь предательницы Украины Анны Asti на территории террористической РФ становится все сложнее. По данным источников из российского шоу-бизнеса, ее капризы и лицемерие раздражают коллег по сцене, поэтому многие стараются избегать общения с артисткой.
Кроме того, в стране-агрессоре высмеяли внешность Анны Asti и Ани Лорак. Певицы появились на музыкальном фестивале "Новая волна" в Казани, что вызвало бурные обсуждения среди публики относительно косметических вмешательств в их лица.
Вас может заинтересовать:
- "Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий
- Встречаются очень редко: Гордон засветил Аллу Пугачеву на уникальном фото
- "Столько слез": звездная прыгунья Бех-Романчук беременна первенцем
О персоне: Анна Асти
Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред