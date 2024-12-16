"Пожалеть себя": певица Руслана потеряла ребенка - детали

Руслана пережила большую потерю.

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Руслана Лыжичко - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана

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Руслана поделилась, как пыталась стать мамой

Певица подробно рассказала о своих неудачах

Украинская популярная певица Руслана Лыжичко призналась, что была беременной, но потеряла ребенка.

Также артистка рассказала, что много раз пыталась забеременеть, но без успеха, хотя она с мужем очень хотят детей.

"Да. Это был короткий срок. Это был мой первый ЭКО протокол. Даже месяца еще не было, на третьей неделе потеряла..." – отметила Руслана.

В интервью для Славы Демина певица поделилась, что делала ЭКО, однако мамой она так и не стала.

"Много раз я пыталась забеременеть... Проблем со здоровьем у меня нет никаких. Возможно, где-то были стрессы какие-то, истощение, еще что-то... Мы хотели детей, и я много делала попыток для этого. Это естественный путь и ЭКО". К тому же ЭКО слишком много, когда уже врачи сказали пожалеть себя, потому что это может повлиять плохо на здоровье", - рассказала Лыжичко.

Смотрите видео интервью певицы Русланы:

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.

А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.

Кто такая Руслана Лыжичко? Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

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