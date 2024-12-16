"Пожалеть себя": певица Руслана потеряла ребенка - детали

Читайте подробно:
- Руслана поделилась, как пыталась стать мамой
- Певица подробно рассказала о своих неудачах
Украинская популярная певица Руслана Лыжичко призналась, что была беременной, но потеряла ребенка.
Также артистка рассказала, что много раз пыталась забеременеть, но без успеха, хотя она с мужем очень хотят детей.
"Да. Это был короткий срок. Это был мой первый ЭКО протокол. Даже месяца еще не было, на третьей неделе потеряла..." – отметила Руслана.
В интервью для Славы Демина певица поделилась, что делала ЭКО, однако мамой она так и не стала.
"Много раз я пыталась забеременеть... Проблем со здоровьем у меня нет никаких. Возможно, где-то были стрессы какие-то, истощение, еще что-то... Мы хотели детей, и я много делала попыток для этого. Это естественный путь и ЭКО". К тому же ЭКО слишком много, когда уже врачи сказали пожалеть себя, потому что это может повлиять плохо на здоровье", - рассказала Лыжичко.
Смотрите видео интервью певицы Русланы:
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Кто такая Руслана Лыжичко?
Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.
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