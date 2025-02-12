Вы узнаете:
- Что случилось у Катерины Волковой
- Сможет ли она вылечить Бо
Звезда российского ситкома "Воронины" Катерина Волкова, которая сыграла Веру Воронину, рассказала о драме в личной жизни.
По ее словам, ее верному другу, собаке по кличке Бо диагностировали рак крови. "Сегодня у нас тяжелые новости. То, чего мы так боялись все эти недели, подтвердилось: у моего храброго Бо диагностировали рак крови. Я всегда знала, что эти преданные глаза и виляющие хвостики входят в нашу жизнь ненадолго. Но как же невыносимо это принимать. Я не умею отпускать. Не умею мириться с тем, что их уход — часть договора, о котором никто не предупреждает, когда ты впервые гладишь теплый щенячий лоб", — пожаловалась 43-летняя артистка в Instagram.
По ее словам, она не собирается сдаваться и приняла решение лечить собаку.
Волкова настраивается на позитивный результат от химиотерапии.
"Мы не будем прятаться от реальности. Мы будем жить. Будем бороться. За каждый вечер, когда он ждет меня у двери. Химиотерапия? Да, это страшно. Но если есть шанс подарить ему еще дни, месяцы, а может, и годы радости — решили, что попробуем, будем обсуждать на приеме у онколога в пятницу", — добавила звезда сериалов, которая, ни словом не поддержала мирную Украину, которую атакует ее террористическая родина.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее российский актер Георгий Дронов, известный благодаря ролям в ситкомах Воронины и Саша+Маша, назвал геноцид украинцев подвигом российских солдат.
Рашистский артист пустился в пространственные рассуждения о величии борьбы оккупантов за воображаемую "денацификацию" Украины. Он недвусмысленно одобрил военную политику РФ.
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