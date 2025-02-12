Звезда сериала Воронины поделилась личной драмой, которая случилась у нее в семье.

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У Волковой в семье случилась смертельная болезнь / Коллаж Главред, фото Instagram/volkovihome

Вы узнаете:

Что случилось у Катерины Волковой

Сможет ли она вылечить Бо

Звезда российского ситкома "Воронины" Катерина Волкова, которая сыграла Веру Воронину, рассказала о драме в личной жизни.

По ее словам, ее верному другу, собаке по кличке Бо диагностировали рак крови. "Сегодня у нас тяжелые новости. То, чего мы так боялись все эти недели, подтвердилось: у моего храброго Бо диагностировали рак крови. Я всегда знала, что эти преданные глаза и виляющие хвостики входят в нашу жизнь ненадолго. Но как же невыносимо это принимать. Я не умею отпускать. Не умею мириться с тем, что их уход — часть договора, о котором никто не предупреждает, когда ты впервые гладишь теплый щенячий лоб", — пожаловалась 43-летняя артистка в Instagram.

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По ее словам, она не собирается сдаваться и приняла решение лечить собаку.

Волкова настраивается на позитивный результат от химиотерапии.

"Мы не будем прятаться от реальности. Мы будем жить. Будем бороться. За каждый вечер, когда он ждет меня у двери. Химиотерапия? Да, это страшно. Но если есть шанс подарить ему еще дни, месяцы, а может, и годы радости — решили, что попробуем, будем обсуждать на приеме у онколога в пятницу", — добавила звезда сериалов, которая, ни словом не поддержала мирную Украину, которую атакует ее террористическая родина.

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