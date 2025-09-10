Принц Гарри и король Чарльз воссоединились в Лондоне впервые за год

Принц Гарри смог приехать в Лондон и даже вероятно встретился со своим отцом.

Король Чарльз и принц Гарри не встречались несколько лет / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

По какому поводу прибыл Гарри

Сколько длилась встреча с королем

Британский принц Гарри и король Карл III воссоединились впервые за более чем год.

Согласно фотографиям, полученным Page Six, герцог Сассекский был замечен прибывающим в лондонскую резиденцию короля, Кларенс-хаус.

40-летний Гарри подъехал к резиденции своего отца на чёрном внедорожнике.

The Post подтвердила, что королева Камилла также присутствовала на встрече, которая длилась всего 30 минут.

Отец и сын не встречались лично с февраля 2024 года, после того как Чарльз объявил, что проходит лечение от рака.

король Чарльз III / ua.depositphotos.com

Пока не ясно, почему Гарри и 76-летний Чарльз решили встретиться, хотя автор романа "Запасной" был замечен в Великобритании ранее на этой неделе на нескольких мероприятиях.

Гарри был замечен на церемонии вручения премии Wellchild Awards, а также почтил память королевы Елизаветы II на её похоронах в годовщину её смерти. На следующий день он посетил мероприятие в Ноттингеме, Англия.

Принц Гарри во время интервью для ВВС / bbc.com

В среду рыжеволосый член королевской семьи вернулся в Лондон, чтобы посетить Центр изучения взрывных травм при Имперском колледже Лондона.

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях. По словам принца, его сыновья имеют совершенно разный характер и совсем не такие, как их видит публика. Наследник престола рассказал, как на самом деле ведут себя дети принца.

Также недавно короля Чарльза заметили в онкологической клинике. Король Великобритании официально заявил, что борется с раком и его лечение продолжается. Как заявляет сам монарх, его состояние намного улучшилось.

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

