Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

Чарльз III оказался в клинике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

О чем рассказал Король Чарльз

Что известно о его состоянии

Король Карл III чувствует себя "неплохо", несмотря на продолжающуюся борьбу с раком.

Как сообщает Page Six, короля сфотографировали в среду во время визита в университетскую больницу Мидленд-Метрополитен. Монарх обнародовал редкую информацию о состоянии своего здоровья.

Когда пациентка Жаклин Пейдж сказала Его Величеству, что её силы "истощаются", Чарльз отметил, что это "ужасная вещь", которую он "переживал".

король Чарльз III / ua.depositphotos.com

76-летний король пошутил: "Всё работает не так хорошо, когда тебе за 70".

В разговоре с Мэтью Шиндой о раке предстательной железы у пациента, Чарльз подтвердил, что у него самого "неплохо".

"Половина проблемы — вовремя обнаружить его", — добавил он. "Самое замечательное, я думаю, что с такими болезнями справляются всё лучше и лучше. Всегда есть надежда".

Этот комментарий стал его первым с тех пор, как в июле он сказал пациентке, победившей рак, что ему "сейчас намного лучше".

Король публично сообщила о своём диагнозе в феврале 2024 года после операции по удалению доброкачественной аденомы предстательной железы.

"Последующие диагностические исследования выявили форму рака", — сообщил тогда Букингемский дворец, не уточняя, какой именно формой рака страдает Чарльз.

