Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

Кратко:
- О чем рассказал Король Чарльз
- Что известно о его состоянии
Король Карл III чувствует себя "неплохо", несмотря на продолжающуюся борьбу с раком.
Как сообщает Page Six, короля сфотографировали в среду во время визита в университетскую больницу Мидленд-Метрополитен. Монарх обнародовал редкую информацию о состоянии своего здоровья.
Когда пациентка Жаклин Пейдж сказала Его Величеству, что её силы "истощаются", Чарльз отметил, что это "ужасная вещь", которую он "переживал".
76-летний король пошутил: "Всё работает не так хорошо, когда тебе за 70".
В разговоре с Мэтью Шиндой о раке предстательной железы у пациента, Чарльз подтвердил, что у него самого "неплохо".
"Половина проблемы — вовремя обнаружить его", — добавил он. "Самое замечательное, я думаю, что с такими болезнями справляются всё лучше и лучше. Всегда есть надежда".
Этот комментарий стал его первым с тех пор, как в июле он сказал пациентке, победившей рак, что ему "сейчас намного лучше".
Король публично сообщила о своём диагнозе в феврале 2024 года после операции по удалению доброкачественной аденомы предстательной железы.
"Последующие диагностические исследования выявили форму рака", — сообщил тогда Букингемский дворец, не уточняя, какой именно формой рака страдает Чарльз.
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
