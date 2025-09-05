Укр
Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

Алена Кюпели
5 сентября 2025, 23:24
Чарльз III
Чарльз III оказался в клинике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

  • О чем рассказал Король Чарльз
  • Что известно о его состоянии

Король Карл III чувствует себя "неплохо", несмотря на продолжающуюся борьбу с раком.

Как сообщает Page Six, короля сфотографировали в среду во время визита в университетскую больницу Мидленд-Метрополитен. Монарх обнародовал редкую информацию о состоянии своего здоровья.

видео дня

Когда пациентка Жаклин Пейдж сказала Его Величеству, что её силы "истощаются", Чарльз отметил, что это "ужасная вещь", которую он "переживал".

король Чарльз III
король Чарльз III / ua.depositphotos.com

76-летний король пошутил: "Всё работает не так хорошо, когда тебе за 70".

В разговоре с Мэтью Шиндой о раке предстательной железы у пациента, Чарльз подтвердил, что у него самого "неплохо".

"Половина проблемы — вовремя обнаружить его", — добавил он. "Самое замечательное, я думаю, что с такими болезнями справляются всё лучше и лучше. Всегда есть надежда".

Этот комментарий стал его первым с тех пор, как в июле он сказал пациентке, победившей рак, что ему "сейчас намного лучше".

Король публично сообщила о своём диагнозе в феврале 2024 года после операции по удалению доброкачественной аденомы предстательной железы.

"Последующие диагностические исследования выявили форму рака", — сообщил тогда Букингемский дворец, не уточняя, какой именно формой рака страдает Чарльз.

О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

