Жена украинского певца прокомментировала его измены и сказала, когда будет развод

Жена украинского певца Романа Сасанчина Иванна прокомментировала слухи о том, что ее муж, украинский певец Роман Сасанчин изменял ей во время брака.
Она устроила сессию вопросов-ответов на своей странице в Instagram.
В частности, она ответила, что ее бывший муж будет продолжать заботиться об их совместной дочери, а сам развод пройдет уже до конца этого года. Кроме того, одна из подписчиц написала, правда ли, что развод произошел из-за измен Романа.
На что молодая женщина ответила, что это не правда.
Она также добавила, что причин для развода было много, но рассказывать о них она не собирается в социальной сети.
Одна из подписчиц также назвала Иванну "слабачкой", на что та открыто заявила: "Тогда буду счастливой, хоть и слабачкой".
О персоне: Роман Сасанчин
Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.
