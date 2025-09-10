Жена украинского певца прокомментировала его измены и сказала, когда будет развод

Супруга Романа Сасанчина рассказа, когда у нее будет развод и почему приняли решение о разводе.

Роман Сасанчин разводится с женой / колаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Сасанчин

Кратко:

Что о разводе сказала жена Сасанчина

Как она прокомментировала измены

Жена украинского певца Романа Сасанчина Иванна прокомментировала слухи о том, что ее муж, украинский певец Роман Сасанчин изменял ей во время брака.

Она устроила сессию вопросов-ответов на своей странице в Instagram.

В частности, она ответила, что ее бывший муж будет продолжать заботиться об их совместной дочери, а сам развод пройдет уже до конца этого года. Кроме того, одна из подписчиц написала, правда ли, что развод произошел из-за измен Романа.

На что молодая женщина ответила, что это не правда.

Жена Сасанчина прокомментировала развод / Фото Instagram/ annavi_sasanchyn

Она также добавила, что причин для развода было много, но рассказывать о них она не собирается в социальной сети.

Одна из подписчиц также назвала Иванну "слабачкой", на что та открыто заявила: "Тогда буду счастливой, хоть и слабачкой".

Жена Сасанчина о разводе / Фото Instagram/ annavi_sasanchyn

О персоне: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

