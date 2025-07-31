Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
  1. Новости
  3. Звёзды

Российского ведущего выгнали из самолета за пьяный дебош

Алена Кюпели
31 июля 2025, 12:23обновлено 31 июля, 12:54
64
Дмитрий Хрусталев хамил о обзывал стюардессу - его вывела охрана.
Пьяного Хрусталева сняли с рейса
Пьяного Хрусталева сняли с рейса / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

  • Что устроил российский телеведущий
  • Как с ним расправились

Популярный российский телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош на борту самолета авиакомпании "Россия". Все произошло в террористической России, когда комик занял свое место в самолете, который должен был лететь из Калининграда в Москву.

Как пишут российские пропагандисты, пассажиры отмечают, что телеведущий уже был навеселе, и предусмотрительно сказали об этом бортпроводникам.

видео дня

Оказалось, что еще перед посадкой на рейс на Хрусталева пожаловались пассажиры с детьми — он громко выражал недовольство перед стойкой регистрации. Затем он шатающейся походкой прошел в салон, а когда бортпроводницы попросили у него посадочный талон, то услышали непечатные выражения.

"Ты, дура, хорошо подумала? Проведи, блин, меня до кресла", — в весьма грубой форме выразил свои претензии Хрусталев, несмотря на то, что рядом были другие пассажиры и маленькие дети.

Хрусталев напился и орал в самолете
Хрусталев напился и орал в самолете / Фото Стархит

Место у хамоватого юмориста было в бизнес-классе — 1А. Стюардесса тут же отправилась к командиру экипажа, чтобы сообщить об инциденте. В этот момент Хрусталев дошел до зоны бизнес и уселся в кресло 1 F.

В итоге успокаивали буйного пассажира уже сотрудники полиции, прибывшие по сигналу экипажа. Правоохранители приняли решение снять Хрусталева с рейса и вскоре уже передали его сотрудникам службы безопасности в аэропорту. Затем кресло, где сидел шоумен, осмотрели и борт благополучно полетел в Москву, но уже без ведущего.

Представитель МВД подтвердила, что юмориста высадили. По ее словам, Хрусталев нарушал общественный порядок и на него был составлен административный протокол.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Надо сменить режим в РФ": Зеленский вышел с серьезным заявлением

"Надо сменить режим в РФ": Зеленский вышел с серьезным заявлением

11:52Украина
"Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну": какая опасность подстерегает Украину из-за КНР

"Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну": какая опасность подстерегает Украину из-за КНР

11:18Украина
"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

10:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способ

Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способ

Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках

Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

Последние новости

12:52

Вместо традиционного борща: первое блюдо за 10 минут

12:35

Диалог возможен только втроем: когда состоится встреча Зеленского и Путина

12:23

Российского ведущего выгнали из самолета за пьяный дебош

12:08

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

12:01

Поздравления с Медовым Спасом - прозой, в стихах и в картинках

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
11:52

"Надо сменить режим в РФ": Зеленский вышел с серьезным заявлением

11:47

Паспорт с рекордом: как выглядит самая длинная и странная фамилия в Украине

11:44

1 августа начинается Успенский пост: что можно и нельзя делать в этот день

11:38

София Ротару показала разбитый дом в Киеве после ночного удара - детали

Реклама
11:18

"Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну": какая опасность подстерегает Украину из-за КНР

10:24

"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

10:21

"Не совсем адекватная, но живая": РФ разрушила квартиру известной ведущей

10:19

Было попадание 5 ракет, одна - в дом: какой город стал основной целью удара РФВидео

09:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 июля (обновляется)

09:46

РФ обрушила на Украину более 300 дронов и 8 ракет: ранено рекордное число детейФотоВидео

09:39

Под прицелом – важный радиозавод: дроны атаковали российскую Пензу

09:29

Гороскоп на завтра 1 августа: Тельцам - тревожные события, Стрельцам - большая удача

09:10

"Людей выбрасывало из окон": новые подробности ракетного удара РФ по КиевуВидео

08:58

"Давно хотела": Элина Свитолина приняла важное решение

08:51

"Следи за словами": Трамп ответил Медведеву после его угроз США войной

Реклама
08:44

Зачем Путин массированно ударил по гражданским в Киеве: дочь Келлога назвала причинуФото

08:37

"Заглушать шум у себя в голове": Козловский впервые рассказал о психическом расстройстве

08:23

Украинские военные выбили россиян под Покровском – ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Путинский режим разрушает все в мире?мнение

07:34

РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку: в Киеве растет число жертв и пострадавшихФотоВидео

07:10

Чем отличаются 2 девушки: ответ нужно найти за 19 секунд

06:35

В Киеве - "прилет" в жилой дом: сложился целый подъезд, под завалами людиФотоВидео

06:10

Враг начал бояться: что нужно Украине для атак по РФмнение

06:00

С одинаковыми прическами: Настя Каменских засветилась с мамой

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти букву P

05:30

Переломный момент и новая дорога: 5 знаков зодиака почувствуют перемены 31 июля

04:56

Давление Трампа может перейти на Киев, а не Москву: дипломат объяснил почему

04:15

Гороскоп на август 2025 для Тельцов: Венера принесет романтику, Уран – новые деньгиВидео

03:34

Проблемы возникнут из ниоткуда: трех знаков зодиака ждут трудные времена

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком, пьющего воду, за 49 с

02:52

РФ может прекратить огонь: появился неожиданный прогноз по срокам перемирия

02:31

Популярная украинская певица объявила о беременности

02:15

Сильнейшая энергия сердца: 4 даты рождения, которые излучают свет и тепло

02:10

Отбили прорывы на пяти направлениях: в Генштабе рассказали, где враг планировал прорыв

Реклама
01:52

Даже 15 лет спустя: Елена Мозговая призналась, как переживает смерть отца

01:30

Миссия выполнима: 63-летний Том Круз подтвердил роман с 37-летней красоткой

00:22

Что означает саранча в доме: народные приметы дают неожиданный ответ

30 июля, среда
23:30

Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицуФотоВидео

23:30

Где спрятан кот: только люди с навыками детектива угадают за 24 секунды

22:57

В США предложили новую схему поставок оружия Украине за счет союзников – WSJ

22:54

Россия и Китай готовят совместные маневры: эксперт рассказал, чего стоит ожидать

22:00

Как ухаживать за арбузом: секрет быстрого созревания даже в северных регионах

21:47

Молчунья Анастасия Стоцкая срочно покинула РФ - что произошло

21:27

"Учебки" на полигонах может не стать: Сырский анонсировал важные изменения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять