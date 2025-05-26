"Самое дурацкое время": Козловский рассказал про дедовщину на службе и чем занимается сейчас

Виталий Козловский заговорил об унижениях и благодарности.

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Виталий Козловский где сейчас - певец раскрыл специфику своей работы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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Где проходил службу Виталий Козловский после мобилизации

Чем артист занят сегодня

В июне 2023 года украинский певец Виталий Козловский был мобилизован в ряды ВСУ - он получил повестку и отправился на службу. В недавней беседе с Маричкой Падалко артист раскрыл детали своего воинского пути, а также рассказал, чем занимается сейчас.

Сперва артист поступил в Национальную гвардию Украины, где прослужил 5 месяцев. Затем - в Национальный президентский оркестр. Там, отмечает Козловский, ему пришлось столкнуться с ужасной дедовщиной.

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"Моя служба начиналась как добровольца в Национальной гвардии Украины. Там был около пяти месяцев. А потом в 2023 году я был переведен каким-то образом в Национальный президентский оркестр. Это было самое дурацкое время в моей жизни. Это была самая страшная дедовщина, которую я в жизни переживал. Всюду в армии ко мне было уважение. Только вот в президентском оркестре это было что-то невероятное", - поделился артист.

Виталий Козловский где сейчас - певец раскрыл специфику своей работы / Скриншот YouTube

Весной 2024-го Виталий Козловский начал свою службу в 22-ой отдельной механизированной бригаде на Сумском направлении. Сейчас певец занимается патронажем семей воинов, которые погибли или пропали без вести, а также сборами для действующих сил обороны Украины.

"Сейчас мы с моим побратимом занимаемся патронатной службой и сборами для нашей бригады. Мы помогаем семьям погибших и без вести пропавших воинов. Например, к 1 сентября прошлого года мы собрали для более 500 семей портфели в школу. Это такой минимум, что я рассказываю. ... На службе я просил у людей помощи и поддержки, а сегодня я эту помощь и поддержку оказываю в полном объеме. Очень рад, что я сегодня имею возможность заниматься своим делом и, не унижаясь, зарабатывать средства на армию и закрывать любые потребности. Поэтому я очень благодарен всем командирам и обстоятельствам, которые сегодня привели меня к тому, что я могу наконец заниматься своим делом", - рассказал Виталий Козловский.

Виталий Козловский мобилизовался летом 2023 года / instagram.com/vkozlovsky_music

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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