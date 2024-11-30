Сергей Лазарев публично унизил Киркорова во время шоу

Путинисты не сошлись во мнениях во время одного из шоу.

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Филипп Киркоров принял участие в шоу/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Коротко:

Что взбесило Сергея Лазарева

Когда это случилось

Можно бесконечно смотреть на три вещи - как течет вода, горит огонь и как жрут друг-друга жители страны на болотах - России.

Звезды террористической России, путинисты, которые поддержали военное вторжение России в Украину - Филипп Киркоров и Сергей Лазарев, публично поссорились.

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Как пишет пропагандистское издание Стархит, инцидент случился во время одного из российских талант-шоу. Там Лазареву понравилась одна певица, однако Киркоров не оценил ее вокальных данных.

Сергей Лазарев взбесился и нажал на кнопку за поп-короля, добавив своей фаворитке один балл.

"Вы безухие, что ли? Потому что на такое выступление не встать — это надо быть без ушей. Значит так, такого профессионализма весь сезон не показывал никто. И даже последней, в финале, 11-й она выходит и делает все безукоризненно. А вы сидите на своих местах!" — выпалил Лазарев, унизив Киркорова.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред ранее, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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